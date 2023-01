La Provincia Monastica di San Ferdinando nel Molise

Tra Sette e Ottocento, quando il Molise esisteva

di Giovanni Mascia

Nel Settecento era tale il rigoglio delle vocazioni francescane, che il Molise, da sempre accorpato alla Puglia, si eresse in amministrazione autonoma, anche al fine di fronteggiare meglio le esigenze dei numerosi conventi assai distanti tra loro e porre rimedio alla diversità di indole e di vedute tra i frati

pugliesi e i “montagnoli”.

La nuova Provincia dei Frati Minori, scissa dalla Provincia Osservante di Sant’Angelo in Puglia, fu istituita da Pio VI, col breve pontificio “Ad regularis disciplinae observantiam” del 20 agosto 1776.

Con evidente tributo onomastico al regnante Ferdinando IV di Borbone re di Napoli, fu intitolata a San Ferdinando III di Castiglia (1199-1252), che la Chiesa ricorda il 30 maggio come sovrano saggio e prudente nel curare gli interessi del popolo, umile osservante del Vangelo e devotissimo della

Madonna e di san Francesco.

All’atto della sua costituzione, la Provincia di San Ferdinando di Molise contava ben diciotto conventi, dei quali dodici in regione: Santa Maria delle Grazie e San Giovanni dei Gelsi a Campobasso; Santissima Trinità a Sepino; Santa Lucia a Vinchiaturo; Santa Maria delle Grazie a Isernia; Santa Maria delle Grazie a Forlì del Sannio; Santa Maria di Loreto a Cerro; Spirito Santo a

Macchiagodena; San Nazario a Morrone; Santa Maria delle Grazie a Ielsi; Santa Maria di Loreto a Toro; Santa Croce a Santa Croce del Sannio, che all’epoca apparteneva al Molise e solo dal 1861, assegnato alla Campania, alla neocostituita provincia di Benevento. Erano cinque i conventi abruzzesi: Santa Maria delle Grazie a Barrea; Santa Maria Maddalena a Castel di Sangro; Santa Maria del Carmine a Palmoli; San Donato a Celenza sul Trigno; Sant’Antonio a San Buono. Ai quali si aggiungeva il convento campano di San Francesco a Prata, in provincia di Caserta.

A questi nel 1834 si aggiunse anche il convento di Pietravairano, sempre in provincia di Caserta, che, sorto nel Quattrocento con il ritrovamento di un affresco della Vergine, e appartenuto ai padri domenicani fino alla soppressione murattiana del 1809, era stato poi riaperto e affidato ai frati minori molisani, che ne fecero luogo di ritiro e casa di noviziato. Il convento di Gesù e Maria di San Martino in Pensilis, invece, restò sempre di pertinenza pugliese, anche dopo il passaggio del paese nel 1811 dalla Capitanata al Contado di Molise.

Cuore della nuova provincia molisana e residenza del Ministro Provinciale fu il convento di Santa Maria delle Grazie a Campobasso, sconsacrato dopo la soppressione e in seguito utilizzato come sede dell’Ospedale Cardarelli prima e oggi dell’Azienda regionale Sanitaria del Molise (Arsem).

Lo storico P. Doroteo Forte riconosce ai frati di San Ferdinando di Molise il contributo notevole dato alle Missioni popolari, sorta di esercizi spirituali tenuti paese per paese dai predicatori francescani e portati avanti per varie settimane al fine di mantenere vive la fede e la carità fraterna. Avvenimenti

di grido in quel tempo, le missioni assicuravano frutti copiosi: “riconciliazione di nemici, restituzioni di cose rubate, soccorso ai poveri, conversioni, istituzioni di nuclei del Terz’Ordine Francescano”.

Famosi predicatori, particolarmente noti nel Settecento: Antonio da Frosolone, Giambattista da Pietravairano, Antonio da Celenza sul Trigno, Giuseppe da Santa Croce, Giuseppe da Macchia, Giuseppe da Morrone, Pierregalato da Mirabello, Angelo da Campobasso, Salvatore e Diomede da Toro, Costantino da Campodipietra…



Dal seno della provincia monastica di San Ferdinando, sortirono personaggi di valore, come padre Dionisio Piccirilli da San Giovanni in Galdo (1801-1881), per tre volte Ministro Provinciale, insegnante di Diritto di natura all’Università di Napoli e autore, tra l’altro, delle Philosophiae Universae Institutiones, testo di filosofia redatto in latino e come tale utilizzato nelle scuole di tutto l’Ordine dei Frati Minori sparso per il mondo. E come padre Beniamino Geremia, anch’egli nativo di San Giovanni in Galdo (1843-1888), vescovo di Usula in Tunisia e Vicario apostolico dello Shandong in Cina dove morì prematuramente, appena 45enne, nel pieno della sua esperienza missionaria.

Sostanzialmente dimenticato per 134 anni, dalla morte all’estate scorsa, quando è stata pubblicata la sua biografia e apposta una lapide commemorativa nella chiesa madre del paese natio.

Proprio in connessione con la ricerca su padre Beniamino va segnalato il ritrovamento da parte di fra Stefano De Luca presso l’archivio storico del Convento di San Matteo a San Marco in Lamis, che conserva una ricca messe di documenti della Provincia di San Ferdinando di Molise, del sigillo o tipario della stessa Provincia, contraddistinto dall’immagine di San Ferdinando di Castiglia, a figura intera, in abito di cavaliere, con corona, spada e globo (vedi a sinistra nella foto). Lungo il bordo, dall’alto e in senso orario, corre la scritta SIGILLUM OBSERVANTIS PROVINCIAE S. FERDINANDI IN REG[NO] NEAPOLITANO, Sigillo della Provincia Osservante di San Ferdinando nel Regno di Napoli.

Ma molti documenti, tra i quali alcuni riferiti a Mons. Geremia, portano impresso un secondo sigillo, con San Ferdinando ritratto con gli stessi attributi per quanto più attempato e ripreso dalla coscia in su. Analoga la scritta che movendo dal basso in senso orario recita: SIG[ILLUM] OBSERV[ANTIS] PROVINC[IAE] S. FERDINANDI IN REG[NO] NEAPOLI[TANO].

Purtroppo o, secondo altri, per fortuna, su tale rigoglio si abbatté la scure della soppressione degli ordini monastici decretata dal Regno d’Italia nel 1866. Costretti i frati a riparare presso i parenti o nelle case proprie, i conventi e i possedimenti monastici furono confiscati e incamerati dallo Stato

che affidò i primi ai comuni, vendendo i secondi ai privati. Toccò a padre Ignazio Ferrara da Toro, ultimo Ministro Provinciale di San Ferdinando di Molise in carica, essere sbeffeggiato come il custode cui non rimaneva niente da custodire, dacché frati, conventi e roba gli erano stati depredati dal “satana piemontese”. Poi, passata la bufera massonica, un po’ alla volta si ripartì. Nella desolazione di fine Ottocento, papa Leone XIII mise fine alle storiche divisioni delle famiglie di Osservanti, Riformati, Recolletti, Discalceati per riunirle dell’unica famiglia dei Frati Minori, come li aveva chiamati San Francesco.



E nel luglio del 1899 il Ministro generale padre Luigi Lauer dispose che la Province di San Ferdinando, di Sant’Angelo in Puglia e di San Nicola in Terra di Bari, comprendendo i conventi del Molise e delle province di Foggia e Bari, fossero riunite sotto l’antico nome di Provincia di San Michele Arcangelo in Puglia.

Nel corso dei primi decenni del Novecento la grande tradizione francescana riprese lena ma non tutti i numerosi conventi molisani di un tempo tornarono a ospitare le nuove generazioni monastiche. Dagli Anni Cinquanta a oggi il quadro si è fatto sempre più fosco. Sic transit gloria mundi. Dei numerosi e

affollati conventi molisani, che un tempo reclamarono e ottennero di amministrarsi autonomamente per circa un secolo, sopravvivono dignitosamente solo i conventi di San Giovanni dei Gelsi e Sant’Antonio di Padova a Campobasso e, tra mille difficoltà dovute anche alla crisi delle vocazioni, i conventi di Toro, Casacalenda e Sepino.