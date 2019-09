La Provincia al voto, sfida Roberti-Caporicci

Urne aperte dalle 8 alle 20 nella sala della Costituzione: la parola a 969 amministratori

ANTONIO DI MONACO

CAMPOBASSO

Si apriranno alle 8 di questa mattina e si chiuderanno alle 20 di stasera le urne per scegliere il nuovo presidente della Provincia di Campobasso tra Francesco Roberti (sindaco di Termoli in quota Forza Italia) e Giuseppe Caporicci (primo cittadino di Portocan- none del Pd). Il seggio è stato allestito nella sala della Costituzione in via Milano a Campobasso. Saranno 969 i sindaci e i consiglieri comunali degli 83 Comuni della Provincia aventi diritto al voto (la popolazione considerata ai fini elettorali, pari a 218.473 unità, non tiene conto della città di Bojano in quanto Comune commissariato come si legge nell’indice di ponderazione all’allegato 2 pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente).

È la cosiddetta elezione di “secondo livello” che tiene conto del voto “ponderato”, cioè in base alla popolazione residente del Comune di cui ogni amministratore fa parte: ad esempio, il peso del voto dei sindaci e dei consiglieri comunali dei due centri maggiori, Campobasso e Termoli, vale “603” moltiplicato per i 58 amministratori votanti (fascia E, 34.974 voti ponderati, ovvero il 35% del totale); per la fascia “C” che comprende 5 Comuni, il voto ponderato dei 65 amministratori vale “243” (15.795 voti ponderati, il 15,8%); per la fascia “B” che include 7 centri, il voto ponderato dei 90 aventi diritto vale “157” (14.130 voti ponderati, 14,1); per l’ultima fascia, ovvero la “A” che comprende i 69 comuni più piccoli (76.831 la popolazione totale), il voto ponderato dei 756 amministratori vale “46” (34.776 voti ponderati, il 35%).

A livello politico, la situazione è meno delineata rispetto ai numeri appena citati. Nelle scorse settimane, il Movimento Cinque Stelle aveva annunciato (con il sindaco di Campobasso, Gravina, in Consiglio comunale), come poi è accaduto, che non avrebbe presentato candidati per questa elezione e non sarebbe andato al voto per rinnovare il vertice di Palazzo Magno. Ora però la situazione a livello nazionale, con il possibile accordo per un governo con il Pd presieduto dal premier incaricato, Giuseppe Conte, potrebbe avere riflessi anche in queste consultazioni con un appoggio “indiretto” al candidato del Pd, Caporicci, che potrebbe così insidiare seriamente il competitor di centrodestra, Roberti. Se Sparta piange o è in subbuglio, Atene – il centrodestra in questo caso – certamente non ride dopo gli strascichi dell’elezione di Alfredo Ricci alla presidenza della Provincia di Isernia che ha acceso lo scontro in Forza Italia tra l’europarlamentare, Aldo Patriciello, e la parlamentare Annaelsa Tartaglione oltre al presidente del consiglio regionale, Salvatore Micone (Udc) e l’assessore Vincenzo Niro (Popolari per l’Italia) che hanno chiesto conto di come si sia arrivati a quel risultato. Chissà se l’eventuale elezione di Roberti (che ha avuto l’appoggio del possibile altro candidato, Alessandro Amoroso, sindaco di Petrella) a Palazzo Magno serva a calmare le acque. O ad agitarle ancora di più.