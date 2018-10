La Prova del Cuoco a Carovilli per “sagne e jerv”, prossima tappa Agnone

CAROVILLI

Continua il viaggio enogastronomico in Molise de “La prova del cuoco”, noto programma televisivo di Rai Uno condotto da Elisa Isoardi.

Dopo aver visitato lo chef Luca Pennica nel suo “Terre del Sacramento” a Guardialfiera, l’inviato Ivan Bacchi è salito fino agli oltre mille metri del Monte Pizzi per provare una ricetta tipica autunnale: “sagne e jerv”.

Il piatto di Carovilli, abitualmente preparato per Ognissanti, è stato protagonista indiscusso della mattinata in cui l’incredibile patrimonio naturale che circonda l’antica masseria, oggi divenuta dimora rurale, ha regalato una cartolina incantevole dell’Alto Molise patrimonio Unesco per la biodiversità dal 1977.

La titolare e cuoca Maria Mercede Capeci ha preparato insieme ad Ivan Bacchi la ricetta locale partendo dai prodotti tipici del mondo rurale altomolisano, un territorio noto anche per prodotti nobili come i formaggi vaccini e l’immancabile tartufo che attrae sempre più visitatori.

Prossima tappa ad Agnone, ancora in viaggio tra i sapori del Molise autentico ed ancora poco conosciuto.