La Protezione Civile del Molise attiva la Rete Emergenziale a Domicilio

Rivolta soprattutto agli anziani soli

“In questi ultimi giorni ma soprattutto in queste ultime ore – ha annunciato il direttore regionale della Protezione Civile Alberta De Lisio – stiamo ricevendo molte richieste da parte di cittadini, prevalentemente anziani soli e persone allettate, che hanno difficoltà a reperire medicine o ad uscire di casa per acquistare alimenti e che quindi necessitano di piccola assistenza. Tale criticità è riscontrata soprattutto nei piccoli comuni della nostra regione.

Per questo motivo come Protezione Civile Regionale abbiamo deciso di attivare il sistema R.E.COR.D (Rete Emergenza Coronavirus a Domicilio).

Il Servizio, ovviamente, svolto con le nostre ODV, è rivolto alle reali necessità non diversamente risolvibili e a situazioni non di isolamento sanitario (che naturalmente hanno sostegno ma gestito diversamente)

Riteniamo sia doveroso dare un segnale affinché i nostri anziani, i disabili e le persone sole possano vivere questa emergenza senza ulteriori ansie.

Per questo abbiamo scritto oggi pomeriggio a tutte le ODV del territorio affinché, avendo la loro disponibilità, potremo informare l’utenza anche delle Organizzazioni a loro più vicine in caso di bisogno

La rete della emergenza solidale parte e parte da qui. Insieme”.