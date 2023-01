La proteina che muta ed è causa di tumori, la scoperta al centro della Giornata delle Bioscienze

E’ in programma venerdì 20 gennaio, dalle 8 alle 14, nell’auditorium dell’Ic “Brigida” di via Cina, la Giornata delle Bioscienze.

All’incontro, che rappresenta un appuntamento formativo di rilievo, parteciperanno tutti gli studenti delle classe terze della Secondaria di primo grado.

Relatori d’eccezione saranno il Professor Giuseppe Servillo e la Dottoressa Maria Agnese Della Fazia, alla guida di un team che, con la preziosa collaborazione di ricercatori dello stesso Dipartimento e dell’IRCCS Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma, ha scoperto un nuovo meccanismo molecolare, controllato dalla proteina HOPS, molto rilevante nella regolazione della proteina p53.

I risultati della ricerca – ottenuti grazie alla pluriennale collaborazione con il team del Professore Paolo Puccetti e della Dottoressa Silvia Soddu – sono fondamentali per l’ampliamento della conoscenza dei processi molecolari che si verificano durante lo sviluppo dei tumori: la proteina p53 risulta essere mutata o non funzionante nel 70-75% dei tumori in oltre 10 milioni di pazienti affetti da diversi tipi di cancro. I ricercatori hanno definito che la proteina HOPS, identificata per la prima volta in sistemi di proliferazione cellulare dallo stesso team di ricerca, è in grado di regolare la stabilità di p53 e di permettere di svolgere le funzioni di p53 come “guardiano del genoma”, atte a bloccare lo sviluppo della cellula tumorale.

Di questo si parlerà nella mattinata di venerdì 20 gennaio. Previsto anche un momento per la realizzazione di laboratori pratici per la divulgazione della cultura scientifica e per la prevenzione e la lotta contro i tumori.