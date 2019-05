La promozione del Molise attraverso il ‘temporary food&fashion’

REDAZIONE

Anche quest’anno il ‘Food&Fashion’ 2019 non ha deluso le aspettative. L’evento dell’Istituto Pilla promosso dalla Regione Molise è giunto al suo quinto anno consecutivo e nella serata di ieri, 24 maggio, ha stupito tutti i presenti. «Un progetto alternativo, innovativo -ha commentato Lino Camardo, amministratore della Garden Strutture Legno di Baranello- che merita ancor di più». Quest’anno l’evento è stato organizzato su un modulo itinerante diverso dagli anni passati che al binomio moda-cibo ha affiancato anche quello di architettura. Ed è tutta qui la sfida di questa edizione incentrata sul temporary food&fashion. Si tratta, infatti, di un concept innovativo che racchiude eleganza, semplicità ed innovazione. E’ un modulo in legno, acciaio e vetro che si autoricarica su un camion e può quindi raggiungere ogni luogo. All’interno è presente un’area shop, un’area cucina ed un’area per la degustazione dei prodotti molisani. Il temporary è disponibile anche per promuovere aziende molisane che vogliono utilizzare una forma diversa e innovativa di marketing che non sia quella convenzionale. Attualmente il temporary promuove il territorio molisano con i prodotti alimentari di Casa Sapori e azienda nel mondo del food di Petacciato.