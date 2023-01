La prof Luciana Palladino spegne 50 candeline, infiniti auguri

“Albo signanda lapillo dies”, da segnare con il gessetto bianco sul calendario dicevano i latini per ricordare quei giorni speciali e memorabili.

I nostri auguri di buon compleanno sono per te Luciana, splendida 50 enne e te li facciamo tutti con la lettera “c” (di cinquanta). Per esempio con la C di cuore che è quello che metti sempre in ciò che fai, la C di consapevolezza maggiore raggiunta negli anni, la C di Carabiniera come simpaticamente ti definiscono, ed infine la C di colori nuovi da aggiungere alla tela della tua vita. Vita che ti ha messo davanti sfumature di colori brutti e belli e tu, quelli brutti hai saputo prenderli e trasformarli in arcobaleno.

Ed infine alla c di “collateral effects” ovvero: ad invecchiare ci pensiamo tra una trentina di anni.

Infiniti auguri dai tre uomini della tua vita: tuo marito Mario , Federico e Filippo. Si aggiungono gli amici di sempre e quelli nuovi! Auguri prof.