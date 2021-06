La procuratrice di Larino Isabella Ginevra rimane al suo posto: la decisione del Consiglio di Stato

Ero lo scorso febbraio quando il Csm aveva annullato la nomina del Procutore capo di Larino, Isabella Ginefra a causa del coinvolgimento della stessa all’interno del “sistema Palamara” in quanto, sempre secondo il Csm, la nomina della Ginefra alla Procura di Larino sarebbe avvenuta grazie all’appoggio del magistrato ed ex consigliere del Csm Luca Palamara, indagato per corruzione e al centro di una fitta rete di intrecci fra politica, mondo degli affari e magistratura. Il Tar del Lazio, con decisione del 29 aprile scorso, aveva poi sovvertito la decisione del Csm, che aveva designato al vertice della Procura frentana la dottoressa Elvira Antonelli, in luogo di Isabella Ginefra, la cui nomina era stata annullata. Ora, invece, con una sentenza, il Consiglio di Stato ha deciso che la Ginefra dovrà restare al suo posto come procuratrice di Larino fino al mese di ottobre 2021.