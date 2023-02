La processione del Venerdì Santo torna nella sua interezza, lunedì al via le prove del coro

Dopo 3 anni, uno degli eventi più amati dai campobassani, si riapproprierà di vicoli, strade e cantori al completo

Lo scorso anno è andata in scena in forma ridotta, con coro ridotto e saltando il centro storico, partendo, per la prima volta nella storia, da piazza Cesare Battisti. Mentre nel 2020 e nel 2021 l’evento non si è tenuto. In tutte e tre le ultime occasioni causa pandemia. Stiamo parlando della processione del Venerdì Santo, una delle manifestazioni più amate dal popolo campobassano e non solo.

Quest’anno, fortunatamente, dopo 3 anni tornerà nella sua interezza e nella sua mastodontica “bellezza”.

L’atteso evento ci sarà per le vie di Campobasso venerdì 7 aprile e le prove del coro inizieranno lunedì prossimo, 13 febbraio. A comunicarlo il maestro Antonio Colasurdo che ha pubblicato anche le date delle prove a beneficio di tutti i cantori.

Dunque inizieranno a risuonare, seppur al chiuso, le amate note del Teco Vorrei.