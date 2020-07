La “processione” degli incivili ai vecchi bidoni dell’indifferenziata

L’ennesima segnalazione che ci giunge da un cittadino di Campobasso e che riguarda l’ormai triste abitudini di alcuni incivili che vanno a depositare l’indifferenziata in quei luoghi dove sono ancora presenti i vecchi bidoni. E’ questo il caso di via Crispi dove sono presenti i bidoni dell’indifferenziata all’altezza della scuola.

“Dalla mattina alla sera – ci scrive un cittadino – c’è letteralmente una processione di automobili e di persone che buttano di tutto e di più, anche quella “differenziata” tipo cartone e vetro (si sente), per non parlare di stendini, passeggini ed altro. Certamente vengono da più parti e lasciano grandi sacchi anche fuori dai bidoni tanto che la raccolta, ora, viene effettuata due volte al giorno. Ne sanno qualcosa gli addetti ai lavori. Qualche controllo ci vorrebbe e molte multe per chi non è della zona. Francamente mi dispiace vedere la nostra città trattata in tal modo. E poi ci lamentiamo”.