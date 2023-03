La primavera “bacia” Termoli, spiaggia e lungomare affollati

Spiaggia e lungomare affollati a Termoli dove le temperature decisamente sopra la media del periodo hanno spinto i termolesi ma anche tante persone dell’hinterland a riversarsi in spiaggia per passeggiate e primi giochi sulla spiaggia. Si tratta, di fatto, di una “prova generale” in vista del weekend della Domenica delle Palme e di Pasqua e Pasquetta che vedrà anche la probabile apertura anticipata degli stabilimenti balneari, mentre lo start ufficiale della stagione turistica è atteso per maggio. Nel frattempo ci si gode la domenica in compagnia tra risate e giochi.