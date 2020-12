La Primavera apre a Portocannone. Caporicci: “Servizio fondamentale per le famiglie”

Partirà ufficialmente questa mattina, 3 dicembre, la sezione primavera di Portocannone. A darne comunicazione il sindaco Caporicci. “Essendosi reso necessario destinare alla prima classe della scuola Primaria, in quanto scuola dell’obbligo, l’aula da sempre utilizzata per la Sezione Primavera, muovendosi per tempo l’Amministrazione Comunale ha individuato un nuovo sito presso il quale poter erogare in maniera sicura e funzionale un servizio fondamentale per le famiglie con figli in età pre-scolare, organizzandone l’allestimento in modo da poter far partire le attività educative nel tempo più breve possibile.

A tale proposito desidero ringraziare il Vice Sindaco Francesco Gallo e l’Assessore, Michele di Legge per aver curato la parte amministrativa ed organizzativa, oltre che l’onnipresente Assessore Nicola Musacchio per la parte logistica.

A questo punto non ci resta che augurare un buon anno “scolastico” ai nostri piccoli cittadini in erba, alle loro famiglie, ed alle educatrici ed operatrici che si prenderanno cura dei bimbi”.