Una testimonianza di come, a volte, la sanità funzioni. E’ quella che ci giunge da una cittadina di Sora che è stata curata, come si evince dalle sue parole, in maniera eccellente in Molise e in particolari modo presso il Neuromed di Pozzilli.

“Data di nascita: 25/04/77, 23/01/20 e 15/07/20.

Vi sembrerà strano, ho tre date di nascita.

La prima volta la vita me l’ha donata mia madre, le altre due il Neuromed di Pozzilli!

I miei ringraziamenti per voi non potranno mai valere tanto quanto la mia gratitudine.

Sono entrata a luglio per una risonanza con mezzo di contrasto per un problema alla parola, per me fondamentale dato il lavoro di commessa.

Mi hanno trovato delle malformazioni artero venose, patologia complessa, congenita, della quale per 42 anni non ho neanche sospettato l’esistenza.

Mi hanno fatto, dopo un’angiografia una prima operazione per embolizzazione, che ero preparata a fare.

Ho perso la parola per 3 lunghissimi giorni, dopodiché un’altra angiografia ed in seguito la decisione di una craniotomia il 23/01/20, fatta senza alcuna conseguenza.

Un ulteriore controllo il 15/07/20 mi conferma la grandezza di questo staff medico eccellente.

Il dottor Mangiafico mi scandisce: “GUARITA PER SEMPRE”.

Il Prof Paolini ha fatto questo miracolo nella mia testa. Tutto lo staff, i dottori Mangiafico, Bartolo, Severino, Mancarella, la caposala Giuditta Boiano, l’infermiere Montone e i suoi colleghi in reparto… tutti, tutti avranno un posto per sempre nel mio cuore.

GRAZIEEEE”



Questo è quello che mi è successo e che mi hanno fatto al Neuromed.

Manuela Moncelli da Sora (Fr)