La prima tappa di canyoning fissata da Attraverso il Molise è Roccamandolfi

L’Associazione Attraverso il Molise lancia un cartellone ricco di nuove ed entusiasmanti attività per far conoscere tutte le risorse naturalistiche di cui la regione vanta, all’insegna del benessere e del divertimento. Far vivere il Molise attraverso il binomio sport e natura, è senz’altro una strategia avvincente per stimolare il turismo esperienziale, invogliando nuovi visitatori. L’opportunità di tutti per addentrarsi nella natura equipaggiati di adrenalina, curiosità e spirito avventuriero.

Trekking alla ricerca del tartufo e degli asparagi, escursioni in quad, e-bike tour, acquatrek fluviale, canoa sul lago del Matese, escursione su Jeep, cavalli, passeggiata in vigna, ponte Tibetano, parapendio sulla Valle del trigno, cascate di Carpinone. Tra le novità proposte la passeggiata con i falchi, ma non sono passati di certo inosservati: l’acquatrekking ed il torrentismo, due sport acquatici singolari ed adrenalinici che per la prima volta sono approdati in regione.

Anche in Molise si può finalmente praticare il torrentismo, l’attività conosciuta anche con il nome di canyoning, praticabile da chiunque abbia compiuto quattordici anni. I requisiti richiesti sono la dinamicità e la resistenza, con la vigile presenza delle guide esperte Ernesto Rossi e Francesco Cimino.

Il primo appuntamento con le attività di torrentismo, si è svolto questa mattina intorno alle ore 09.30 a Roccamandolfi. Una traversata comune nella forra del torrente Callora, dove l’hanno fatta da padrone le mute, le corde, i tuffi, i toboga. Divertimento ed adrenalina allo stato puro in un avventuroso corso d’acqua che per conformazione naturale ha reso il percorso ancora più avvincente per i partecipanti.

Il Comune di Roccamandolfi inaugura il cartellone del canyoning molisano, segnando una tappa importante per gli sport acquatici regionali. Le successive tappe sono state fissate nel torrente Quirino di Guardiaregia, nel Rio Colle Alto di Castel San Vincenzo.

Il Sindaco Giacomo Lombardi, apre ufficialmente la stagione turistica estiva 2022, all’insegna dello sport che inverte le rotte del tradizionalismo, valorizzando ed ottimizzando le risorse ambientalistiche del suo piccolo borgo riconosciuto tra le eccellenze nazionali dal Touring Club. Gli appassionati ed i curiosi che hanno presenziato all’evento di torrentismo, hanno potuto inoltre addentrarsi in alta quota sul Ponte Tibetano, sospesi nel vuoto sul passeggio roccioso caratterizzato dal Canyon scavato dal fiume Callora. In molti hanno raggiunto le rovine del castello di origine Longobarda-Normanna ed i più curiosi hanno visitato il borgo dei briganti ed il museo multimediale di brigantaggio.

L’Associazione Attraverso il Molise ed il Comune di Roccamandolfi hanno lanciato un modo nuovo e del tutto esclusivo di scoprire e vivere i luoghi più remoti delle natura molisana. All’insegna del Primo Maggio, hanno saputo scrivere la pagina di un’opportunità sportiva che ha fatto divertire ed ha saputo unire, generando una condivisione collettiva.

