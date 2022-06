La prima edizione di  “Conca Trail – 12 km” : sport ed ambiente in una sola corsa

di Marika Galletta

Una gara in montagna, su un sentiero di dodici chilometri che si snoda intorno al paese di Conca Casale (IS) è l’evento promosso dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Venafro e l’Associazione di Promozione Sociale Concammina Molise. Il sodalizio dell’associazionismo nasce per unire lo sport e la sostenibilità ambientale.

Il progetto “CONCA TRAIL” rappresenta una modalità di ripresa e valorizzazione di un’area interna svantaggiata che ha però le giuste potenzialità per rilanciare la propria economia attraverso interventi compatibili con l’ambente ed investimenti socialmente significativi.

L’evento rientra nel circuito del Comitato Regionale FIDAL Molise e vede il patrocinio non solo delle due associazioni promotrici, bensì, del Comune di Conca Casale, della Provincia di Isernia, della Federazione Italiana di Atletica Leggera, del CONI e di numerosi sponsor.

Si stima una partecipazione di circa 150 atleti, provenienti da diverse regioni, che con il seguito di numerose famiglie vivranno l’evento nell’incantevole borgo montano di Conca Casale.

La manifestazione si svolgerà il prossimo 9 Luglio, una gara di corsa in montagna di 12 km lungo antichi sentieri e mulattiere che si sviluppano attorno al pianoro di Conca Casale, interamente recuperati da volontari ed attivisti, inserita in un contesto naturale davvero esaltante ad una altitudine che va dai 650 m slm fino ai 900 m slm.

La prima edizione di “Conca Trail” vuole rappresentare un’opportunità in termini di ripresa e valorizzazione per un’area interna svantaggiata. Si parte dal territorio e lo si attraversa con lo sport al fine di ottimizzare l’impatto sociale e potenziare le risorse locali.

L’A.S.D. Atletica Venafro e l’A.P.S. Concammina Molise, promuovono l’ambiente, incoraggiando la sostenibilità del benessere attraverso pratiche sportive in outdoor nel piccolo Comune di Conca Casale.