La prima alla Scala sfilata dell’ostentazione

di Sergio Genovese

Trascinandosi un po’ tra tradizione e luoghi comuni, il primo evento nell’incantevole teatro di Milano man mano ha perso le connotazioni di un significativo momento culturale per diventare uno spettacolo proiettato a dare luce ai Vip. E’ lo scenario consequenziale alla vita che abbiamo costruito che fingiamo di non condividere mentre appare essere il nostro habitat preferito. Senza pensare di esagerare la cosa più grave è rappresentata dalla stampa nazionale che sembra supina ad interpretare le volontà degli italiani medi. Così invece di spiegare al pubblico non competente cosa ha diretto il grande maestro Riccardo Chailly si è messa lungamente a discettare su come era vestita la Meloni e se il papillon del Presidente del Senato La Russa era appropriato o meno. I dirigenti delle TV nazionali neanche ci avranno fatto caso presi dall’esclusivo obiettivo di fare informazione a pelo d’acqua purché capace di aumentare lo share e di riflesso le entrate di sponsorizzazione diventate un autentico tormento per chi vorrebbe godersi una trasmissione invece continuamente interrotta da chi per promuovere un prodotto appare seduta addirittura su una tazza del bagno. Una volta si diceva che bisognava avere rispetto per la creanza, la buona creanza, che ormai come dimostrato, è un disvalore.E’ naturale che la dimensione che ha assunto la prima alla Scala si è permeata su tutto il pubblico che ha affollato il teatro che per tutto l’anno programma come vestirsi per l’occasione per attrarre le telecamere. Con questo non voglio dire che andrebbe valorizzata la ineleganza ma, come spero fatto intendere, mettere al primo posto il grande evento culturale. Lo spartito di chi aveva composto l’ opera russa Boris Godunov era di gran lunga più importante del vestito scollato della Meloni e di quello più collegiale della von der Layen. Per la stampa ha poi tenuto banco l’assenza di Vittorio Sgarbi in rotta di collisione con il Sindaco di Milano Sala. Purtroppo un uomo della sua intelligenza scivola sempre su comportamenti imprevedibili e scomposti che il suo ruolo di Vice Ministro gli obbligherebbe a superare. Quanto raccontato serve per affermare, se ce ne fosse bisogno, che le nostre vite si alimentano sempre di più di grappoli di edonismo che sfacciatamente mettiamo in campo anche quando dovremmo consegnarci alla contemplazione alta e silenziosa per i prodigi che l’uomo è riuscito a creare. Per fortuna quando c’è la prima al teatro Savoia di Campobasso pur incontrando gente elegante, nessuno ha mai pensato di commentare il colore della cravatta del Sindaco. A questo proposito va rimarcato che negli ultimi anni si sono moltiplicati gli eventi culturali, c’è una promettente schiera di scrittori, abbiamo apprezzato la nascita dell’orchestra sinfonica regionale mentre la Fondazione Molise continua, imperterrita, a promuovere eventi di gusto e decisamente formativi. Dobbiamo solo coltivare la speranza che la nostra crescita non ci porti, con un pizzico di presunzione, a scimmiottare quelli che per esperienza e storia di livello dovrebbero far prevalere il midollo e non le ossa spurie di una pietanza che non dovrebbe ammettere intrusioni contaminanti.