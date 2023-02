La prevenzione è vita: al via la campagna dell’AVIS col supporto del CSV Molise

Screening e vaccinazioni sono al centro del progetto che sta promuovendo l’Avis Molise grazie a un’iniziativa di coprogettazione con la Regione Molise.

L’associazione, da sempre è in prima linea per amplificare la cultura della donazione e impegnata quotidianamente nella raccolta sangue, ha ideato una campagna di prevenzione tesa a ricordare a tutti i cittadini l’importanza dei controlli per la propria salute.

Il CSV Molise sta sostenendo convintamente questo progetto attraverso una capillare diffusione tra i volontari di tutto il territorio regionale.

La campagna invita gli utenti della sanità a sottoporsi a quattro tipi di screening: oncologico mammella rivolto alle donne di età compresa tra 50 e 69 anni, oncologico colon-retto rivolto all’intera popolazione dai 50 ai 69 anni, oncologico cervice uterina rivolto all’intera popolazione tra 50 e 69 anni, Epatite C gratuito per le persone nate dal 1969 al 1989.

Ma l’invito è anche a vaccinarsi contro l’HPV papilloma virus, e questo appello è rivolto a ragazzi e ragazze a partire dagli 11 anni di età (vaccinazione gratuita per i ragazzi e le ragazze 12enni) e contro l’herpes zoster o fuoco di Sant’Antonio, vaccinazione destinata alla popolazione tra i 50 e 70 anni (nati dopo il 1953).

Questi i contatti mail per le vaccinazioni: vaccinazioni.campobasso@asrem.org, vaccinazioni.isernia@asrem.org,vaccinazioni.termoli@asrem.org.

Il servizio è erogato dall’Asrem quindi è opportuno contattare direttamente il CUP regionale al numero verde 800639595 (da telefono fisso) o 0875752626 (da cellulare).

Per informazioni scrivere a screening.oncologici@asrem.org.

Il CSV Molise ricorda quanto sia preziosa la prevenzione per salvaguardare se stessi e invita tutti i cittadini a cogliere l’occasione.