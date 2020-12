La povertà: colpa (anche) delle aule vuote

di Giuseppe Carozza

Ancora una volta voglio invitare me stesso ed i lettori a riflettere sul fatto, tipicamente italiano, che mentre si pensa – seppure a scaglioni e con la necessaria moderazione – a riaprire vari settori della nostra vita produttiva e sociale, le strutture che purtroppo continuano a rimanere chiuse o quasi sono quelle deputate alla genesi o alla crescita della cultura, come scuole e università. Sì, è vero che ci sono le cosiddette didattiche a distanza o integrate a svolgere un ruolo di supplenza al riguardo ma, soprattutto per gli studenti delle superiori, questo periodo di forzate lezioni da remoto corre il rischio di diventare deleterio per loro e per il loro bisogno di sognare od immaginarsi un futuro di relazioni vere e non solo di immagini veicolate attraverso questa o quella piattaforma. Una situazione del genere – inutile nasconderlo – è in grado di mettere inginocchio, in prospettiva, anche la nostra piccola realtà molisana che, a fronteggiare le sue sacche di povertà ai più vari livelli (economico, infrastrutturale, sanitario…) non le rimane altro che una scuola non solo efficiente, ma soprattutto aperta nel senso più autentico del termine. D’altra parte la storia insegna come la conoscenza e la cultura in generale costituiscano da sempre gli antidoti più sicuri alla povertà intesa anche come mancanza del necessario per sopravvivere. E il pericolo che si sta correndo – molti forse non l’hanno ancora compreso – è quello di mettere le basi a forme sempre più nuove di povertà e di poveri.

Ebbene, la preoccupazione di mettere prima questi ultimi può essere declinata in vari modi. Ma per una persona intellettualmente onesta e, ancor più, credente, non può mai finire tra parentesi: appartiene al loro Dna e il Papa non si stanca di ricordarcelo dall’inizio del pontificato e con speciale intensità in questa fase di emergenza in cui aumenta il rischio di un ripiegamento in se stessi. Un approccio caritatevole, per esempio, dovrebbe spingerci a fare di tutto per rimuovere all’origine le condizioni che alimentano la povertà, oggi e nel futuro. In questo senso è importante capire quanto può costare a una generazione il prezzo di un’istruzione “sospesa”, preoccupandoci per quanto si sta sottraendo a tanti ragazzi con la chiusura delle scuole e con una didattica generosa, ma limitata o incompleta. Tutte le ricerche sociali dicono che la contrazione del diritto all’istruzione è predittiva di povertà. E questo avviene non tanto perché una minore preparazione da piccoli può comportare stipendi più bassi da grandi, ma soprattutto perché cancellare cancellare la scuola dall’orizzonte quotidiano di un giovane significa informarlo che la società ha abdicato al compito di credere nelle sue potenzialità e, dunque, di investire affinché il suo impegno possa avere ricadute positive per l’intera comunità. E qui veniamo al secondo problema: l’effetto che può avere il messaggio contenuto nella decisione di chiudere le scuole. Lo ripeto: non si tratta solo di apprendere meno, ma di crescere nella convinzione che la scuola e lo studio, la cultura, l’istruzione, sono la prima cosa che può essere sacrificata di fronte a un’emergenza. È questo il messaggio che l’Italia rischia di trasferire a una generazione intera, una “lezione” che non potrà che avere ricadute negative. È in virtù di tale preoccupazione che in altri Paesi il discorso pubblico sulla scuola è stato universalmente e radicalmente diverso, senza esitazioni, mantenendo la continuità dell’istruzione come una sorta di baluardo. Questo diverso approccio determinerà – ne sono certo – una differenza tra le generazioni dei diversi Paesi. Forse, allora, non è un caso che la maggiore convinzione e tempestività nel chiudere i portoni delle scuole sia emersa proprio nei territori e nella nazione in coda alle classifiche Ocse per tasso di laureati, e ai primi posti per abbandono scolastico e numero di giovani che non studia e non lavora, i tristemente famosi Neet. Viene da pensare che, nonostante i buoni pensieri e le buone pratiche di tanti, in Italia nutriamo probabilmente un’avversione strisciante verso la cultura, la formazione e l’istruzione, e questa attitudine riemerge inesorabilmente ogni volta che se ne presenta l’opportunità. Il primo passo per programmare in qualche modo la povertà è proprio sottrarre a un giovane il diritto a una buona istruzione. Ed è anche il modo più efficace per impedirgli di diventare un cittadino libero, se è vero che la possibilità di dare voce ai poveri passa anche dal loro accesso alla cultura e al sapere. Non basta, a dirla in soldoni, entrare in classe per rendere automatico un processo positivo, ma è sufficiente chiudere un cancello o un portone di una scuola per aumentare le probabilità di fallimenti futuri. Un popolo poco istruito è più malleabile e meno attrezzato a tutelarsi dalle sirene dei populismi e dalla circolazione di bufale (o fake news come si preferisce definirle oggi) rivendute come “fatti alternativi”. Un anno di scuola sospesa è un problema, ma molto più grave è il messaggio con il quale si dice che, alla prima difficoltà, la soluzione è stare a casa da scuola. Dovremmo tenerlo presente ogni volta che, ragionando su cosa riaprire e cosa no per gestire l’emergenza sanitaria, si mettono in secondo piano i bisogni fondamentali dei giovani, facendone dei nuovi poveri. Un pericolo ed un’eventualità questi ultimi che, lungi dal considerarli una pura esercitazione di pessimismo che – come sempre succede in questi casi – non si sa perché si voglia sempre riferirli ad “altri”, stanno terribilmente annunciando la loro presenza anche ai confini della nostra regione, troppo spesso (e forse artatamente…) fatta apparire come il solito locus amoenus, dove comunque va e andrà sempre tutto bene.