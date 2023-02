La “Porta dell’inferno” torna a Palazzo San Francesco

Dopo 27 anni è tornata ad essere rappresentata a Isernia la «Porta dell’Inferno», l’antica “mascherata paesana” in dialetto locale che Giotto De Matteis recuperò dalla tradizione popolare e che, dopo essere stata da lui rielaborata, mise in scena con una compagnia teatrale nel 1929. In occasione dei carnevali del 1995 e 1996, una operazione di revival recuperò questa mascherata e la portò nelle piazze del centro storico isernino. Poi un lungo oblio. Quest’anno, sulla scia d’un desiderio ripetutamente manifestato da molti cittadini, è stata nuovamente rappresentata, con la regia di Emilia Vitullo, la direzione musicale di Piero Ricci e i costumi di Emilia Leone nel chiostro

del Comune.

Verrà replicata in Piazza Andrea d’Isernia;

martedì 21 febbraio, dalle ore 17:30, con partenza corteo dall’ex Cinema Lumiere e, a seguire, in Piazza Michelangelo (ex scuola Ignazio Silone).

In caso di pioggia, la mascherata si terrà nell’ex Cinema Lumiere, alle ore 18.