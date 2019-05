La Polizia piomba in “villa dei cannoni” per controlli antidroga (FOTO)

Sempre alto il livello di attenzione delle forze dell’ordine che quotidianamente tentano di arginare il fenomeno dello spaccio, ma anche dell’uso, di stupefacenti. Specialmente quando a rischio c’è la categoria dei giovanissimi. Certamente molto giovani sono i ragazzi che questo pomeriggio sono stati controllati dai poliziotti della Squadra Volante in Villa Musenga (già Villa dei Cannoni) in pieno centro a Campobasso. L’intento di questo tipo di azione ha una valenza preventiva senza mai mostrare accanimento aggressivo. L’importante è che i cittadini sappiano che Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza hanno sempre gli occhi bene aperti e pronti ad intervenire per fermare gli aspiranti spacciatori.