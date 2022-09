La Polizia festeggia San Michele Arcangelo: la cerimonia a Campobasso

Nella mattinata odierna, in occasione della ricorrenza di San Michele Arcangelo, proclamato il 29 settembre del 1949 da Papa Pio XII patrono e protettore della Polizia di Stato, presso la Chiesa dei SS. BARTOLOMEO e Paolo di Campobasso è stata celebrata una Santa Messa, officiata da Don Franco D’Onofrio vice Cappellano della Polizia di Stato della provincia di Campobasso.

Alla cerimonia, oltre alle Autorità civili e militari, ha preso parte il personale della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile dell’Interno in servizio presso gli uffici di questa provincia nonché le rappresentanze delle Sezioni ANPS di Campobasso e di Termoli.

Alla funzione religiosa ha partecipato anche una nutrita rappresentanza degli allievi del 218° Corso Allievi Agenti della Polizia di Stato dell’Istituto di Istruzione “G. Rivera” di Campobasso.

Nel corso della celebrazione eucaristica, sono stati ricordati i caduti della Polizia di Stato e le “Vittime del Dovere” che con il loro sacrificio hanno contribuito a dar lustro a questa Amministrazione.

Come di consueto la ricorrenza è anche l’occasione per celebrare l’iniziativa del “Family Day, giunta quest’anno alla diciottesima edizione, finalizzata a favorire momenti di incontro tra il personale della Polizia di Stato ed i propri familiari nei luoghi ed ambienti di lavoro. Pertanto, nel corso dell’intera mattinata, le porte della Questura di Via Tiberio, sono state aperte ai familiari dei poliziotti che con i propri occhi hanno voluto osservare i luoghi in cui i propri cari svolgono la loro attività quotidiana.