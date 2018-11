La Polizia diffonde la foto del libico che ha seminato terrore a Campobasso e chiede di denunciare

La mattina del 4 novembre personale della Polizia di Stato di Campobasso è intervenuto in via Ferrari, dove un commerciante del capoluogo aveva appena subito una rapina.

L’immediata attività condotta dagli equipaggi della Squadra Volante intervenuti, ha consentito l’immediato arresto di un giovane nato in Libia. Lo stesso negli Uffici della Questura, ha ostacolato l’attività di Polizia ponendo in essere in modo attivo un’energica resistenza a pubblico ufficiale, inoltre ha danneggiato le suppellettili dei locali del Gabinetto della Polizia Scientifica. A seguito degli eventi l’uomo arrestato è stato condotto presso la locale Casa Circondariale di Via Cavour dove il G.I.P. del Tribunale ha eseguito l’interrogatorio, convalidando l’arresto e contestando al malvivente anche l’aggravante sulla rapina, facendo permanere nei confronti dello stesso l’esigenza cautelare in carcere.

Le successive attività d’indagine, hanno indotto la polizia giudiziaria a ritenere che l’arrestato identificato per Lashlem Ramadan Giuma Mohamed, di anni 32, si è reso responsabile di altre aggressioni nei confronti di giovani del capoluogo, che per paura di ritorsioni, non hanno denunciato gli episodi.

Per tale motivo si è reso necessario divulgare le generalità e la fotografia del soggetto, affinché possa essere riconosciuto da altre vittime alle quali si chiede di collaborare e segnalare il fatto alle Forze di Polizia.