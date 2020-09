La Polizia di Stato oggi festeggia il Protettore S. Michele Arcangelo

In occasione della ricorrenza della festività di San Michele Arcangelo, Patrono della Polizia di Stato, questa mattina 29 settembre 2020, presso il Convento San Pietro Celestino di Ripalimosani è stata celebrata una Santa Messa officiata da Monsignor Bregantini. Presenti le massime autorità regionali e provinciali che hanno inteso omaggiare con la loro presenza il Questore di Campobasso, Giancarlo Conticchio. Una cerimonia sobria come prevedono le restrizioni anti Covid, ma di grande significato, così come ha ricordato proprio il dottor Conticchio.

San Michele Arcangelo fu proclamato patrono e protettore della Polizia da Papa Pio XII il 29 settembre 1949 per la lotta che il poliziotto combatte tutti i giorni come impegno professionale al servizio dei cittadini. Non sono mancati, per l’occasione, sostegno e apprezzamento da parte del sindaco di Ripalimosani, Marco Giampaolo, che è alla guida dell’amministrazione di un paese che, come la Polizia di Stato, condivide il medesimo Santo Patrono Michele Arcangelo.