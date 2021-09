La Polizia di Stato entra nelle scuole con “il mio diario 2021-2022”

E’ arrivato finalmente il momento, per gli oltre 600 alunni delle classi 4^ delle Scuole Primarie della provincia di mettere nello zaino l’agenda scolastica “Il Mio Diario”, che è stata loro distribuita lo scorso maggio dal personale della Questura di Isernia. Quale miglior modo per accompagnare il rientro in classe, finalmente in presenza, dei nostri alunni?

Presentato a Roma alla presenza anche del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, del Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi e del Capo della Polizia Lamberto Giannini, “Il Mio Diario” è stato realizzato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione: la Polizia di Stato si avvicina così ai giovani studenti, utilizzando personaggi a fumetti, consapevole che alla delicata opera di formazione e istruzione dei piccoli cittadini devono cooperare tutte le istituzioni.

I supereroi della legalità Vis e Musa, protagonisti del diario, raccontano agli studenti il significato e l’importanza della Costituzione, illustrando il contenuto dei primi 12 articoli che ne costituiscono i principi fondamentali in un inserto ritagliabile.

La novità per l’edizione di quest’anno, infatti, è l’ampio spazio dedicato ai temi della Carta Costituzionale, dello sviluppo sostenibile e della cittadinanza digitale, in linea con la reintrodotta materia dell’Educazione Civica nei programmi scolastici.

Attraverso le avventure di Vis e Musa e dei loro amici a quattro zampe Lampo e Saetta, vengono affrontati anche i temi della salute, dello sport, della cura dell’ambiente, dell’inclusione sociale, dell’educazione stradale, del corretto utilizzo di internet e dei social network, ma anche dei fenomeni di devianza giovanile più comuni quali il bullismo e il cyberbullismo, mentre il topo giornalista Geronimo Stilton accompagna gli amici della Polizia di Stato, ormai “Supereroi della Legalità”, con umorismo e semplicità.

L’iniziativa, giunta alla ottava edizione, fino ad oggi ha interessato oltre 400.000 studenti sul territorio nazionale.