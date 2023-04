Le celebrazioni per il 171° Anniversario della Fondazione della Polizia hanno avuto luogo questa mattina a Campobasso. Alle ore 9.00, presso la lapide dedicata alla memoria della Guardia di Pubblica Sicurezza Giulio RIVERA, Medaglia d’oro al Valor Civile, ubicata all’ingresso della locale Scuola Allievi Agenti, ha avuto luogo la cerimonia di deposizione di una corona per onorare i Caduti della Polizia di Stato, alla presenza del Prefetto della provincia di Campobasso.

Sempre in mattinata, in piazza Gabriele Pepe, si sono svolte alcune iniziative dei Reparti Speciali della Polizia di Stato, in una cornice di moto ed autovetture di servizio.

La cerimonia celebrativa si è tenuta presso l’Aula Magna d’Ateneo dell’Università degli Studi del Molise, con la partecipazione di Autorità civili, religiose e militari. Dopo la lettura dei messaggi augurali del Presidente della Repubblica, del Ministro dell’Interno e del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, il Questore di Campobasso ha illustrato i principali risultati conseguiti in questa provincia dalle donne e dagli uomini della Polizia di Stato.

Come di consueto, la ricorrenza è stata anche l’occasione per consegnare alcune ricompense al personale distintosi per particolari meriti di servizio:

Ispettore della Polizia di Stato BAGNATO Alessandro: Encomio solenne Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato SANTELLA Fabrizio: Encomio solenne Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato COLELLA Francesco: Encomio solenne

Motivazione: “Evidenziando elevate capacità professionali e non comune intuito investigativo, espletavano un’attività di polizia giudiziaria che consentiva di deferire all’Autorità giudiziaria venticinque persone, di cui sette sottoposte a misure cautelari, tutte responsabili, a vario titolo, del reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

Campobasso, 29.07.2019”

Vice Sovrintendente della Polizia di Stato SANTANELLI Luigi: Encomio

Motivazione: “Evidenziando spiccate capacità professionali ed operative, espletava un’attività di polizia giudiziaria che consentiva di deferire all’Autorità giudiziaria venticinque persone, di cui sette sottoposte a misure cautelari, tutte responsabili, a vario titolo, del reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

Campobasso, 29.07.2019”

Ass. Capo Coordinatore della Polizia di Stato GENOVESE Fabio: Encomio

Motivazione: “Evidenziando spiccate qualità professionali ed operative, espletava una complessa attività di polizia giudiziaria che consentiva di disarticolare un’organizzazione criminale transnazionale dedita alle frodi online ed al riciclaggio dei proventi illeciti, connessi alla ‘ndrangheta con radici in Italia e Romania.

Milano, 31.05.2018”

Ass. Capo della Polizia di Stato PIEDIMONTE Domenico: Encomio

Motivazione: “Evidenziando spiccate capacità professionali, ed impegno, procedeva al primo soccorso di un giovane colto da malore

Termoli (CB), 18 febbraio 2018”

Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato DI PASQUALE Nicola: Lode

Vice Ispettore della Polizia di Stato TIRRO Mario: Lode

Vice Ispettore della Polizia di Stato SALVATORE Antonella: Lode

Motivazione: “Evidenziando capacità professionali, conducevano un’operazione di polizia giudiziaria, che si concludeva con la denuncia e l’allontanamento dal territorio nazionale di alcuni cittadini somali, responsabili di terrorismo islamico.

Campobasso, 17.06.2018”

Ispettore della Polizia di Stato GRIECO Michele : Lode Assistente Tecnico della Polizia di Stato AMORE Danilo : Lode

Motivazione: “Evidenziando capacità professionali, espletavano un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’individuazione e la denuncia, in stato di libertà, di un soggetto responsabile del reato di rapina ad un esercizio pubblico.

Termoli (CB), 21.02.2018”

Vice Sovrintendente della Polizia di Stato GAETA Renato: Lode

Motivazione: “Evidenziando qualità professionali, si distingueva in un intervento di polizia giudiziaria, che consentiva la neutralizzazione di un soggetto che dava in escandescenza all’interno della propria abitazione, esplodendo colpi di arma da fuoco ed, in ultimo, tentava il suicidio.

Vasto (CH), 30.06.2018”

Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato FANELLI Salvatore: Lode Assistente Capo della Polizia di Stato GUGLIELMI Luciano Antonio: Lode

Motivazione: “Evidenziando capacità professionali ed impegno, espletavano un intervento di polizia giudiziaria, che si concludeva con l’arresto di un pregiudicato resosi responsabile di violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Isernia, 20.12.2018”

Sovrintendente della Polizia di Stato SULMONA Alfredo: Lode Vice Sovrintendente della Polizia di Stato LATTANZIO Antonello: Lode Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato COLELLA Francesco: Lode

Motivazione: “Evidenziando qualità professionali, espletavano un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto di un soggetto responsabile del reato di rapina in danno di una farmacista.

Campobasso, 13.05.2018”

Ispettore della Polizia di Stato DI MARIO Clemente : Lode

Motivazione: “Evidenziando capacità professionali, espletava un’attività di polizia giudiziaria, che si concludeva con la denuncia a piede libero di un individuo, responsabile di reati di pornografia minorile e detenzione di immagini pedopornografiche.

Campobasso, 10.11.2017”

Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato CORNACCHIONE Domenico : Lode

Motivazione: “Evidenziando capacità professionali, portava a termine un intervento di polizia giudiziaria procedendo all’arresto di due soggetti per i reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Castelpetroso (IS), 18 gennaio 2018”

L’ATTIVITA’ IN DATI E SINTESI

Dal 1° aprile 2022 al 31 marzo 2023 l’Ufficio di Gabinetto della Questura di Campobasso, chiamato a curare la predisposizione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica per iniziative di varia natura che hanno interessato l’intera provincia, quali manifestazioni di carattere politico e sindacale, cortei studenteschi nonché eventi sportivi e culturali, ha elaborato 957 ordinanze, con cui è stato disposto l’ impiego complessivo di 7.934 uomini tra Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto di Termoli, Polizie Municipali nonché personale di rinforzo appositamente messo a disposizione dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

In piena sinergia con la Prefettura di Campobasso e con le altre forze di polizia, in varie occasioni sono state affrontate manifestazioni di pubblico spettacolo di particolare rilievo, che hanno richiesto un significativo lavoro di analisi e predisposizione di dispositivi di impiego in ordine pubblico, come per le «Carresi 2022» nei Comuni di San Martino in Pensilis, Ururi e Portocannone e per i concerti di notevole richiamo di pubblico che si sono svolti nel corso dell’estate 2022 a Campobasso e sulla costa.

In più occasioni sono state affrontate criticità relative a manifestazioni di pubblico spettacolo in vari Comuni della provincia; in particolare si è profuso il massimo impegno per il rispetto delle prescrizioni ribadite dalla Circolare «Gabrielli» del 2017 e dalle successive direttive, al fine di tutelare la sicurezza degli spettatori

Nel corso della campagna elettorale per le elezioni politiche tenutesi nel mese di settembre 2022, durante la visita dell’ On. Giorgia Meloni a Termoli, sono state imposte alcune prescrizioni agli organizzatori di una manifestazione di protesta contro tale leader politico, grazie a cui è stato possibile evitare azioni di disturbo al regolare svolgimento dell’iniziativa politica.

Di rilievo sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza sono senz’altro le manifestazioni sportive ed in particolare gli incontri di calcio. Il fenomeno della violenza negli stadi non diminuisce, infatti, nelle serie minori, che necessitano sovente di attenzione, impegno e capacità nella pianificazione dei servizi di ordine pubblico non inferiori a quanto richiesto per le gare delle categorie professionistiche, poiché ogni incontro di calcio può essere occasione per il verificarsi di incidenti, anche molto gravi.

I servizi di o.p. predisposti hanno permesso di evitare scontri tra tifosi in occasione della partita Termoli – Vastese del 9 ottobre 2022, troncando sul nascere i tentativi di contatto tra i sostenitori delle due squadre; altrettanto è avvenuto in relazione all’incontro del 15 ottobre 2022 tra le compagini calcistiche di Campobasso e di Isernia.

CONTROLLO DEL TERRITORIO

Nel periodo dal 1° aprile 2022 al 31 marzo 2023, l’attività di prevenzione e di controllo del territorio espletata dagli equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura e del Commissariato di P.S. di Termoli si è sviluppata con i seguenti risultati: 24.001 controlli, 32.903 persone controllate e 17.933 veicoli controllati.

Si sono registrate, inoltre, 15.434 chiamate al 113 mentre le segnalazioni pervenute tramite l’applicazione per smatphone – You Pol – sono state 151, per le seguenti tipologie di eventi: 6 per bullismo, 29 per droga, 7 violenza di genere e 109 per altro.

Gli interventi effettuati dagli equipaggi delle volanti hanno evidenziato un forte incremento soprattutto per liti in famiglia e per segnalazioni di soggetti molesti con disturbi della personalità.

Da segnalare, l’arresto avvenuto nel mese di agosto del 2022 da parte di personale dell’U.P.G.S.P. di un cittadino di nazionalità georgiana sorpreso mentre sottraeva prodotti da un esercizio commerciale e resosi responsabile di delitti di falso.

A sostegno dell’attività di controllo del territorio sono stati effettuati 40 servizi straordinari di controllo del territorio effettuati nelle città di Campobasso e Termoli nonché in alcuni Comuni della provincia in cui si è riscontrata una maggiore frequenza di reati, tra cui Trivento, Boiano, Cercemaggiore, San Martino in Pensilis, Guglionesi, Montenero di Bisaccia, Campomarino e Petacciato. In tali servizi sono state impiegate ben 214 unità dei Reparti Prevenzione Crimine di Pescara e San Severo (FG), oltre al personale della Questura e del Commissariato.

Significativi risultati si sono evidenziati anche nell’attività di prevenzione attuata nei confronti delle postazioni ATM degli Uffici Postali, che hanno permesso di non registrare, nel periodo di riferimento, episodi di furti e/o rapine.

I servizi di controllo del territorio a Campobasso sono stati attuati dall’U.P.G.S.P. in sinergia con gli altri uffici operativi della Questura nonché con la preziosa collaborazione delle altre Forze di Polizia.

ATTIVITA’ DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITA’

Molto intensa si è rivelata anche l’attività di polizia giudiziaria, con 56 arresti operati, a vario titolo, da Questura e Commissariato di P.S. di Termoli.

Le denunce a piede libero sono state complessivamente 347 .

Circa l’attività di prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti, nel periodo di riferimento, si segnala il sequestro di 3.065 grammi di sostanze stupefacenti, tra cannabinoidi, cocaina, eroina e droghe sintetiche, con un incremento del 60% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Si segnalano di seguito le attività di polizia giudiziaria maggiormente significative, tra quelle svolte nel periodo di riferimento:

La Sezione Antidroga della Squadra Mobile, nel periodo in esame, ha tratto in arresto un pregiudicato termolese sorpreso in possesso di circa 1,400 kg di marijuana. Ancora più rilevante, l’esecuzione di quattro ordini di custodia cautelare emessi dall’Autorità Giudiziaria a carico di altrettanti soggetti, in parte provenienti dalla provincia di Foggia, individuati come spacciatori nella zona di Termoli. Il litorale della cittadina adriatica è, infatti, particolarmente interessato dallo spaccio di sostanze stupefacenti nonché da varie tipologie di reato connesse a tale fenomeno e riconducibili a pregiudicati provenienti dalla provincia di Foggia che si avvalgono di spacciatori locali.

Anche nel Capoluogo si sono riscontrati numerosi episodi di spaccio di droga. Al riguardo va menzionato l’arresto di un soggetto, con precedenti penali, che ha nascosto all’interno della cavità anale un involucro contenente 105 grammi di eroina e sulla cui autovettura sono stati rinvenuti dei rilevatori elettronici di microspie; ancora, nel periodo natalizio, è stato arrestato un pregiudicato della provincia di Foggia, colto in flagranza mentre giungeva in questa provincia trasportando 1 Kg di sostanza stupefacente, destinato probabilmente a rifornire il locale “mercato della droga” durante le festività.

Non poco preoccupanti sono gli episodi riconducibili al fenomeno delle cosiddette baby gang. Sul punto è stata condotta un’intensa attività di indagine da parte del personale della Squadra Mobile che, nel mese di settembre 2022, ha individuato e segnalato all’Autorità giudiziaria 5 minorenni responsabili di minacce, estorsioni e lesioni nei confronti di altri 3 minori e di un venditore ambulante originario del Bangladesh che, aggredito immotivatamente e crudelmente nel centro cittadino di Campobasso, ha riportato lesioni con prognosi superiore a 30 giorni.

Un altro fenomeno che sta interessando il territorio provinciale è quello relativo ai reati predatori, come i furti in abitazione e i furti di autoveicoli, soprattutto in aree a bassa densità abitativa.

Grazie all’azione sinergica con le altre Forze di Polizia nonché a mirati servizi coordinati svolti a Campobasso, che hanno coinvolto personale di Squadra Mobile, DIGOS e U.P.G.S.P., il suddetto fenomeno, nell’ultimo trimestre, è stato fortemente contenuto.

L’attività investigativa della Squadra Mobile ha permesso di individuare e arrestare un soggetto della provincia di Foggia, autore seriale di furti di auto in questo Capoluogo, dopo un inseguimento terminato a Lucera (FG).

Inoltre, nel mese di luglio 2022 è stata data esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Procura di Larino a carico di un quarantenne pluripregiudicato di Matera, responsabile nel marzo 2022 del reato di rapina a mano armata ai danni della filiale di Termoli della Banca Popolare di Puglia.

Lo scorso febbraio, a seguito di segnalazione del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia – Divisione INTERPOL circa una probabile attività di sfruttamento della prostituzione all’interno di un’abitazione situata a Termoli, personale della Squadra Mobile ha arrestato in flagranza due uomini di nazionalità rumena, ritenuti responsabili, in concorso tra loro, dei reati di riduzione e mantenimento in schiavitù aggravata, violenza sessuale, tratta di persone, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione ai danni di due loro giovani connazionali, che erano riuscite a chiedere aiuto alla polizia rumena, tramite la piattaforma Facebook-Messanger. L’intervento degli uomini della Squadra Mobile ha consentito di porre al sicuro le due donne e liberarle dai propri aguzzini.

Altro fenomeno che desta preoccupazione è quello della violenza domestica e di genere. Al riguardo di segnala un lieve incremento dei casi trattati in Codice rosso, la procedura introdotta dalla L. 69/2019 per tali fattispecie di reati; nel periodo in esame, infatti, sono stati segnalati 84 codici rossi, con una media di circa 7 casi mensili, rispetto ai 70 casi registrati nell’anno precedente.

ATTIVITÀ INFORMATIVA, DI PREVENZIONE INVESTIGATIVA

Nell’ambito della attività della DIGOS, si evidenzia l’arresto di un cittadino nigeriano, residente in questa provincia, resosi responsabile unitamente ad altri 4 connazionali, dei reati di tratta di persone, riduzione in schiavitù, sfruttamento della prostituzione e tentata estorsione in concorso. L’attività d’indagine, iniziata nel 2017, a seguito della denuncia di una ragazza nigeriana dimorante in un centro di accoglienza di Termoli, è proseguita in raccordo con la Questura di Lodi, provincia in cui le giovani vittime erano indotte al meretricio. Le investigazioni hanno permesso di accertare come il gruppo, composto da tre uomini e due donne, abbia sistematicamente reclutato, assoggettato e costretto a prostituirsi ragazze nigeriane prelevate in Libia o direttamente da strutture di accoglienza sul territorio nazionale.

Sotto il profilo dell’attività di polizia giudiziaria, si evidenzia la segnalazione all’Autorità giudiziaria di 16 persone per illeciti commessi ai fini dell’ottenimento del reddito di cittadinanza, 6 persone per reati contro la Pubblica Amministrazione e 2 persone per il reato di truffa.

Proficuo il supporto informativo fornito per i servizi di ordine pubblico, nonché l’attenzione riservata alle varie vertenze occupazionali.

LE MISURE DI PREVENZIONE

Dal 1° aprile 2022 al 31 marzo 2023, intensa si è rivelata anche l’attività della Divisione Anticrimine nel contesto delle prerogative attribuite al Questore dalla normativa antimafia e dalle leggi speciali nonché nell’ambito del monitoraggio dei soggetti ritenuti pericolosi ha adottato e inoltrato i seguenti provvedimenti e richieste:

1) 106 provvedimenti riguardanti le misure di prevenzione personali tipiche:

44 Avvisi Orali , di cui 8 con prescrizioni ai sensi dell’art. 3 n. 4 del Decreto Legislativo 06.09.2011 n. 159

57 Fogli di via obbligatori (art.2 del Codice delle leggi antimafia) con divieto di fare ritorno in vari Comuni della provincia di Campobasso

4 Proposte di Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza (art. 4 e ss. Del Codice delle leggi antimafia), di cui 2 richieste di aggravamento

2) 13 provvedimenti di “DASPO URBANO”, riguardanti le misure di prevenzione personali cosiddette ‘atipiche’, introdotte dal Decreto Legge nr. 130/2020, che ha apportato modifiche al Decreto Legge nr. 14/2017, c.d. “Decreto Willy”), con un incremento del 333% rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente.

3) 10 provvedimenti di “DASPO” sportivi (Decreto Legge nr. 14/2017), emessi a carico di altrettanti soggetti responsabili di condotte illecite attuate in occasione delle partite di calcio Termoli- Vastese (in questo caso con lesioni ad operatori della Polizia di Stato) e U.S. Campobasso 1919-Città di Isernia San Leucio, di cui 2 provvedimenti con prescrizioni. Nel periodo di riferimento si è registrato un incremento del 43% rispetto all’anno precedente.

4) 1 provvedimento di ammonimento, a tutela delle vittime di violenza domestica.

5) 2 provvedimenti di ammonimento, per atti persecutori – stalking.

Nell’ambito delle attività della Divisione Anticrimine, va inoltre ricordato che attualmente il Posto Fisso presso l’Ospedale «Cardarelli» di Campobasso è operativo anche in fascia oraria serale

CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE

Intenso è stato anche l’impegno profuso dal personale della Divisione Anticrimine nelle numerose campagne di informazione, sensibilizzazione e prevenzione sviluppate all’interno delle realtà scolastiche sia del Capoluogo che del territorio provinciale. Tra le più significative si evidenzia l’iniziativa del 25 maggio 2022, in occasione della giornata Mondiale dei Bambini Scomparsi, nell’ambito del progetto «La vita è un‘altra ROBBA» promosso dal Comune di Campobasso al fine di prevenire e contrastare il fenomeno dell’uso e abuso di sostanze stupefacenti tra i più giovani.

Anche nella ricorrenza del 25 novembre, in occasione della celebrazione della Giornata Internazionale contro la violenza di genere, sono stati organizzati dei momenti di incontro con la comunità al fine di conseguire l’obiettivo della massima sensibilizzazione verso la grave problematica della violenza domestica, attraverso al distribuzione, per lo più negli istituti scolastici, dell’opuscolo realizzato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza nell’ambito della campagna permanente denominata “Questo non è amore”.

L’ATTIVITÀ DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA e DELL’IMMIGRAZIONE

La Polizia Amministrativa e Sociale, nel periodo dal 1° aprile 2022 al 31 marzo 2023 ha provveduto al rilascio di 3.744 passaporti (+156%), 930 licenze di porto d’armi di cui 251 rilasci (+4%) e 679 rinnovi, 52 nulla osta all’acquisto di armi, 8 licenze, ed effettuato 61 controlli amministrativi che hanno determinato l’adozione di 9 provvedimenti di chiusura di esercizi pubblici, ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S. (rispetto all’unico provvedimento adottato nel periodo precedente) e 20 illeciti amministrativi a vario titolo (per intrattenimento musicale senza la prescritta autorizzazione, per l’impiego di buttafuori non iscritti in elenco prefettizio, per aver dato alloggio a cittadini stranieri senza la prescritta comunicazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza e per mancata esposizione della SCIA).

Particolare attenzione è stata dedicata al controllo delle armi sul territorio con l’adozione di 7 provvedimenti di diniego e 8 revoche di porto d’armi. Sono state, inoltre, notificate 140 diffide ai sensi dell’art. 14, co. 3 del D.lgs 104/2018.

Per rispondere alla grande richiesta di rilascio di passaporti, sono stati effettuati 5 open days dedicati alla ricezione delle istanze da parte dei cittadini presso la Questura ed il Commissariato di Termoli.

Nel periodo di riferimento, l’Ufficio Immigrazione ha emesso 2.380 permessi di soggiorno e provveduto ad eseguire 38 espulsioni di cittadini stranieri irregolari o comunque privi di titolo alla permanenza sul territorio nazionale, di cui 4 con accompagnamento alla frontiera e 13 con accompagnamento al CPR.

COMMISSARIATO DI P.S. DI TERMOLI

L’attività del Commissariato di P.S. di Termoli, nel periodo di riferimento, ha conseguito i seguenti risultati operativi:

6 arresti

195 Denunce in stato di libertà

12.860 Persone controllate

6605 veicoli controllati

887 interventi effettuati

1.302 passaporti rilasciati

142 porto d’armi rilasciati/rinnovati

17 controlli amministrativi

18 sanzioni amministrative

Va ricordato l’immediato intervento del personale del Commissariato in occasione delle aggressioni avvenute nel centro di Termoli ad opera di persona con precedenti penali, poi sottoposto a DASPO urbano.

LA POLIZIA STRADALE

La Sezione di Polizia Stradale di Campobasso, insieme al dipendente Distaccamento di Termoli, ha curato specifici servizi di competenza in ambito stradale sull’intero territorio della provincia. Nello specifico, dal 1° aprile 2022 al 31 marzo 2023, sono state impiegate 933 pattuglie che hanno proceduto al controllo di 5.389 veicoli e di 6.021 persone, contestando 3.199 infrazioni al Codice della Strada, i cui proventi contravvenzionali ammontano a € 184.705.

Sono state ritirate 119 patenti di guida e 102 carte di circolazione, mentre i punti decurtati sono stati complessivamente 5.848.

L’attività investigativa della Specialità ha permesso di denunciare all’Autorità Giudiziaria 26 persone varie tipologie di reato inerenti le violazioni al codice della strada.

SEZIONE OPERATIVA PER LA SICUREZZA CIBERNETICA

L’attività della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica, nel periodo in esame, ha evidenziato un incremento di reati denunciati soprattutto quelli per frode informatica, truffa on-line, diffamazioni on-line, sostituzioni di persona e accesi abusivi ai profili social network ed e-mail.

Nello specifico il personale della Sezione Operativa ha provveduto alla trattazione di 92 casi di truffa on-line, 132 casi di frodi on-line, 26 casi di diffamazione, 26 di sostituzione di persona e 79 i casi di accesso abusivo a sistema informatico.

Quanto all’attività di contrasto alla pedopornografia on line sono stati monitorati 235 spazi virtuali, di cui 23 con contenuti illeciti. In diminuzione il dato sulle «sextortion», ossia le estorsioni sessuali in rete a danno di vittime adescate sui social network, in questa provincia sono stati registrati 2 casi, i cui autori agiscono dall’estero.

Le persone denunciate all’Autorità Giudiziaria sono state 52, con un incremento rispetto ad analogo periodo dello scorso anno del 60%.

LA POLIZIA FERROVIARIA

L’attività della Polizia Ferroviaria svolta dal Posto Polfer di Termoli in ambito provinciale ha visto l’impiego di nr. 580 pattuglie composte da due operatori della Specialità impiegate in stazione, mentre 102 pattuglie sono state effettuate a bordo treno.

Il personale del Posto Polfer di Termoli ha provveduto ad identificare 17.987 persone ed effettuato 166 servizi scorta a treni passeggeri.

SCUOLA ALLIEVI AGENTI

La Scuola Allievi Agenti “Giulio Rivera” di Campobasso, dal 1° aprile 2022 al 31 marzo 2023 è stata impegnata nell’organizzazione dei seguenti corsi di formazione:

-216° Corso di nr. 150 Allievi Agenti della Polizia di Stato, terminato il 29 giugno 2022;

– 218° Corso di nr. 179 allievi Agenti, terminato il 16 dicembre 2022.

Anche quest’anno, l’Istituto di Istruzione, si è reso protagonista di alcuni significativi eventi: Nello specifico lo svelamento di un murales realizzato dagli studenti del Liceo Artistico «G. Manzù» di Campobasso, dedicato alla memoria della Guardia di P.S. Giulio Rivera, Medaglia d’Oro al Valore, deceduto a seguito dell’agguato teso all’On.le Aldo MORO in via Fani a Roma, il 16 marzo 1978. In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, invece, si è tenuto lo svelamento di una «panchina rossa» installata nella piazza d’armi dell’Istituto d’Istruzione, donata dagli Allievi del 218° Corso.