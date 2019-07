«La politica sia coraggiosa: il Molise non può più aspettare»

ANTONIO DI MONACO

CAMPOBASSO

«Abbiamo chiesto al governo di cambiare alcune scelte politiche ed economiche a partire dal mezzogiorno, che è stato dimenticato, quando invece ha bisogno di interventi importanti in materia di lavoro stabile e occupazione giovanile». Il segretario generale aggiunto della Uil, Pierpaolo Bombardieri – accolto dalla segretaria regionale, Tecla Boccardo – lo ribadisce alla riunione degli organismi sindacali, organizzata a Campobasso, per approfondire le questioni legate alle vertenze nazionali e locali e le iniziative in programma nei prossimi mesi.

«Il sud ha bisogno di interventi e ancora più sostanziosi – ha aggiunto – in materia di lavoro stabile e occupazione giovanile attraverso una scossa che parta dalle politiche fiscali che dovrebbero premiare chi ha pagato finora le tasse, con il cuneo fiscale o le detrazioni, come i lavoratori dipendenti e i pensionati».

Più investimenti pubblici, dunque, per far ripartire la crescita. Ma il decreto cosiddetto “sblocca-cantieri” (decreto legge 32 del 18 aprile scorso, convertito in parte con legge numero 55 del 14 giugno, ndr) non convince del tutto Bombardieri: «Abbiamo la necessità di tutelare la legalità e non abbiamo nessun problema a velocizzare iter burocratico per l’affidamento dei lavori, ma temiamo che innalzare il tetto per indire le gare possa dare adito a situazioni complicate su cui poi indaga la magistratura. In questo modo – ha spiegato – si rischia di sacrificare la sicurezza sul lavoro ed è inammissibile che ci siano ancora così tanti morti. Il subappalto al massimo ribasso crea un’ulteriore situazione di disagio. Al governo abbiamo chiesto di escludere dai capitolati di appalto la sicurezza sul lavoro e l’applicazione contrattuale facendo fare il massimo ribasso su altro, ma da questo orecchio proprio non ci sentono».

Sorda anche la Regione sulla «perdita di 1.200 posti nella sanità – ha aggiunto la segretaria Boccardo – e altri se ne aggiungeranno con i servizi pubblici che non funzionano. Chiediamo alla politica di avere coraggio e prendere decisioni necessarie ed urgenti perché il Molise non può più aspettare. Siamo pronti allo sciopero generale per portare le nostre vertenze anche a Roma. La politica regionale ha accumulato vertenze invece di aiutarci a risolverle: 5mila posti in meno nel privato negli ultimi 10 anni, 600 per la “Quota 100” e pensionamenti ordinari e 300 in Regione, mentre noi abbiamo salvaguardato 580 posti con gli ammortizzatori sociali negli ultimi 5 mesi. Chiediamo di investire su infrastrut- ture materiali e immateriali aiutando le piccole e media