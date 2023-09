Si intitola “La politica è un’arte” il nuovo libro di don Marcello Paradiso. Questo testo vuole essere un sussidio per riflettere sull’attualità della politica; fa seguito ad altri due testi sulla Dottrina Sociale della Chiesa. Il titolo rivela l’intento del testo; per questo, nella prima parte, si va alle origini della politica occidentale.

Il secondo capitolo è dedicato alla presentazione di alcune figure particolarmente esemplari per la recente storia del nostro Occidente, figure che rivelano una modalità di incarnare e vivere l’impegno politico da una posizione esistenziale, originale, che fa emergere la possibilità concreta di una politica come arte, e come manifestazione testimoniale della vita concreta che spesso sfocia nella tragedia e nel fallimento.

Il terzo capitolo presenta le sfide attuali, come segni della crisi che la politica sta attraversando; l’antipolitica, la tecnocrazia, il populismo, fenomeni che stanno diventando strutturali, almeno nel nostro vecchio mondo occidentale. Un testo che si presta, dunque, a una riflessione approfondita, aperta al confronto, su un tema di grande attualità e all’impegno di ciascuno per la costruzione del bene comune.

Marcello Paradiso è vicario generale della diocesi di Termoli-Larino, già preside e docente di Filosofia e Teologia Dogmatica presso l’Istituto Filosofico-Teologico Abruzzese-Molisano di Chieti e l’Istituto di Scienze Religiose “Toniolo” di Pescara. Ha pubblicato monografie, ricerche e articoli di teologia e filosofia e curato il periodico Planus dell’Istituto Teologico di Chieti.