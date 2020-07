“La Poesia, Una Via”

“Alesia e i suoi compagni di Viaggio”

Sono convinta che il groviglio di emozioni, pensieri, sentimenti che spesso ci abitano, donandoci inquietudini, possano felicemente risolversi anche nella Parola della Poesia. Immediata, diafana, fluttuante, evocativa. Come una pennellata di colore sulla tela bianca. Svincolata dalla rigidità dell’argomentazione logica e dall’impegno di una costruzione consona della frase. Pennellata che infonde il necessario coraggio per proseguire l’Opera, essendo ormai avviato il dialogo tra mondo interiore e mondo esterno. Questa è stata ed è la mia esperienza nella frequentazione della parola poetica. E la Poesia può anche rivelarsi, a mio avviso, un fantastico strumento di espressione per gli adolescenti ed i giovani adulti, atta ad assecondare la loro vena romantica; e di sognatori affacciati ad una nuova Vita, con un nuoco corpo; così intenti a sognare, delineare nuovi orizzonti di Futuro, scenari meravigliosi di terre inesplorate e frontiere da abbattere: Pionieri di una nuova Era. L’accesso alla Parola ha certamente un’efficacia liberatoria; e la Poesia come veicolo di espressione, con tutte le Arti, la Cultura, la Bellezza, possono costituire un valido supporto nell’accompagnare il percorso evolutivo, oltre gli ostacoli ed i blocchi che gli adolescenti incontrano sui sentieri della crescita. La Parola, anche poetica, può interrompere un circuito di solitudine, tristezza, estraniazione, pensieri nefasti; confermando a chi la pronuncia la propria dignità di Essere Umano, di mettersi al mondo e rinascere ogni volta, dando Voce e Fiato al mare, sole, luci, colori, Vita che urlano dentro la propria storia. Nella Speranza, mai dismessa, di incontrare orecchie attente e sguardi empatici, d’Amore. “Frammenti di Luce dalla Notte Ferita” è uno Scrigno prezioso per me, di Parole tutte declinate con l’ispirazione costante dell’amore per Alesia; e dedicato ad ‘Alesia 2007’ Onlus. “Le poesie contenute in questa Raccolta sono nate da Impressioni, Eventi, Momenti rapiti al flusso incessante dei giorni.

Tutte come Sussurri ascoltati, Ali di Farfalla seguite.

Forza dirompente dall’Ombra.

E destinate ad illuminare le Zone della mia Anima,

altrimenti consegnate al Silenzio.

Per far fluire dal Varco Ferito la Vita”.

Anna Corallo

“Voci Silenti”

Voci Silenti,

donate ai Vostri Pensieri

un Corpo di Parole Gentili,

rivolte ad accarezzare

l’Anima.

Anna Corallo

Nota biografica

Anna Corallo nasce a Campobasso, da Madre campobassana e Padre napoletano. Nel Cuore del Centro Storico. In una delle Vie che si dipanano dal Castello di Monforte, come Nastri Colorati. Anima cullata tra gli Austeri Monti ed il Dolce Canto del Mare. Compie gli studi superiori a Campobasso; per poi completarli a Firenze, sua Terra di elezione. Libera Professionista, vive con il coniuge nella Campagna fiorentina. Innamorata della Russia e di Mosca, terra natia della Figlia Adorata. Appassionata di Canto, ama scrivere. Considerando il Canto e la Poesia. Ponti di Luce tra Sè ed il Mondo.

Il libro di poesie “Frammenti di Luce dalla Notte Ferita” può essere acquistato con ordine nelle librerie oppure online su “Sindimedia Edizioni Digitali”, 2018.

I proventi sono interamente dedicati all’Associazione “Alesia 2007”onlus