Successo a Campobasso per la manifestazione Plastic Free patrocinata dal Comune di Campobasso e dalla Sea

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Campobasso e dalla Sea Servizi e Ambiente, ha visto la partecipazione di decine di volontari che, armati di guanti e sacchi, hanno percorso un lungo tratto della provinciale verso Tappino, a partire dalla “Madonnella”, bonificandola dai tantissimi rifiuti presenti a bordo strada e nascosti dalla vegetazione, evidentemente abbandonati, nel più incivile dei modi, dalle auto in transito.

Particolare abbondanza di rifiuti è stata riscontrata nei pressi dell’ingresso dell’ex cava, trasformata in una vera e propria discarica a cielo aperto.

Sconcertante il campionario del materiale rinvenuto: oltre a tanti ingombranti tra cui una decina di copertoni, sanitari, un frigorifero, una bombola del gas, un portabici ed altri rottami ferrosi, sono circa 40 i grandi sacchi di rifiuti raccolti, opportunamente separati per tipologia di materiale da avviare al corretto smaltimento a cura degli operatori Sea.

“Come al solito, la plastica usa e getta, in tutte le sue forme, rimane il rifiuto più invadente. – ha sottolineato l’assessore all’ambiente Simone Cretella – A tutti i volontari partecipanti all’iniziativa va il più sincero ringraziamento per il lavoro svolto, esempio concreto di senso civico, amore per ambiente e tutela dei beni comuni.”