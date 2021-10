La piscina comunale di San Giuliano di Puglia riapre il 18 ottobre: scongiurata la chiusura

Scongiurata la chiusura della piscina comunale di San Giuliano di Puglia. Dopo l’appello fatto dal sindaco del piccolo paese molisano ad iscriversi ai corsi arriva la comunicazione che in molti si aspettavano: la piscina riaprirà il 18 ottobre.

“Forse a qualcuno non andrà giù, ma per il decimo anno consecutivo, la piscina comunale di San Giuliano di Puglia riaprirà al pubblico -ha commentato il sindaco Giuseppe Ferrante- i numeri degli iscritti sono tornati ad essere confortanti e tutto questo è stato possibile grazie alla collaborazione tra le nostre comunità, fare rete è risultata una strategia vincente.

Il mio appello di qualche settimana fa è stato recepito soprattutto da tutte quelle persone, non disfattiste, che hanno capito quanto può essere utile e funzionale la presenza sul nostro territorio di questa struttura.

Il mio ringraziamento va non solo ai sangiulianesi ma a tutte le comunità limitrofe e non solo, che non lasciandosi influenzare da polemiche sterili di qualche settimana fa, hanno deciso di iscriversi in piscina a San Giuliano di Puglia.

Voglio chiudere dicendo solamente che la piscina non è solo di San Giuliano di Puglia ma di tutte le comunità, che collaborando, hanno fatto in modo che essa continuasse a svolgere la propria attività”.