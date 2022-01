La pillola anti Covid da oggi anche in Italia: ecco chi può usarla

Tutti i dettagli e le specifiche di Merck, il primo farmaco per curare il Sars Cov-2. Da oggi sarà distribuito dalla Struttura commissariale alle Regioni

E’ a disposizione da oggi in Italia il primo antivirale specifico contro il Covid. Si tratta della pillola Merck chiamata molnupiravir (nome commerciale «Lagevrio»).

In Molise sono arrivate oggi, martedì 4 gennaio, 60 dosi.

Il via libera è arrivato lo scorso 22 dicembre al termine della Commission tecnico scientifica dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e da oggi sarà distribuito dalla Struttura commissariale alle Regioni.

Per la sua prescrizione, però, è previsto l’utilizzo di un registro di monitoraggio che sarà presto accessibile online sul sito di Aifa.

Chi lo può ricevere e come

Si tratta della prima pillola che verrà utilizzata per il trattamento dei pazienti Covid-19 positivi che, però, non sono ricoverati e con recente insorgenza di malattia da lieve a moderata e con condizioni cliniche sottostanti che possono rappresentare fattori di rischio specifici per lo sviluppo di Covid-19 grave, si legge su corriere.it.

E’ un antivirale che deve essere assunto entro 5 giorni dall’insorgenza dei sintomi e il cui trattamento dura 5 giorni e consiste in 4 capsule da prendere due volte al giorno. L’obiettivo è quello di prevenire le ospedalizzazioni ma non può essere utilizzato in gravidanza ed allattamento al seno.

Chi lo distribuisce

I pazienti, stando a quanto si legge sempre su corriere.it, saranno selezionati dai medici di medicina generale o dagli ospedali. Le Regioni decideranno come distribuirlo: presumibilmente all’inizio il farmaco sarà presente nelle farmacie ospedaliere, in seguito in quelle autorizzate e al paziente non dovrebbe costare nulla.

Come funziona

Il molnupiravir produce alterazioni del materiale genetico (Rna) del virus durante la replicazione in modo da renderlo incapace di moltiplicarsi. Secondo i produttori (il colosso farmaceutico americano Merck Sharp & Dohme in partnership con Ridgeback Biotherapeutics) la pillola non colpisce la proteina spike del Covid per questo la sua efficacia sarebbe garantita a prescindere dalle varianti presenti e future.

Due sono i problemi relativi al farmaco in questione: l’efficacia nel prevenire le ospedalizzazioni è bassa ed è scesa nel corso del tempo quando si precisavano i dati dello studio di Fase 3.

Dall’iniziale 50% di riduzione dei decessi e ricoveri si è arrivati al 30% riguardante i dati di tutti i partecipanti iscritti nel trial (1.433 pazienti). Alcuni Stati hanno deciso di rivedere gli ordini di acquisto del medicinale.

L’altra difficoltà è somministrare il farmaco in tempo: deve essere assunto entro 5 giorni dall’insorgenza dei sintomi, ma arrivare a intercettare la malattia così rapidamente non è scontato.

Non è detto che un paziente all’esordio dei sintomi (comuni a molte altre malattie virali) venga subito sottoposto a tampone, specie in un momento come questo dove i tamponi processati continuano ad aumentare.

Non sostituisce il vaccino, ecco perché

Per persone considerate a rischio, il farmaco può offrire un’arma in più. Non è alternativo alla vaccinazione, però, non solo per la sua bassa efficacia, ma anche perché, come gli altri farmaci, ha una durata d’azione limitata: la concentrazione dei principi attivi si abbassa e, dopo un paio di giorni, il medicinale sarà scomparso dall’organismo.

Il vaccino, invece, agisce sul sistema immunitario, che, dopo essere stato istruito, è in grado di combattere per mesi contro il virus.

In caso si faccia parte di alcune categorie di persone che non rispondono bene all’immunizzazione e che quindi, sebbene in maniera inferiore rispetto ai non vaccinati, possono correre il rischio di aggravarsi con il Covid, il molnupiravir può risultare molto utile.

Le tappe e l’arrivo della pillola Pfizer

È stato il primo farmaco in pillole indicato per la cura dell’infezione da coronavirus a essere registrato.

L’agenzia regolatoria britannica (Mhra) lo ha autorizzato per prima, il 4 novembre scorso. A marzo dovrebbe prendere il via la distribuzione del secondo antivirale autorizzato dall’Agenzia Europea del Farmaco (EMA), il Paxlovid brevettato da Pfizer, che agisce e si prende in modo simile alla pillola Merck ma, secondo i test più recenti effettuati dall’azienda, ha un’efficacia dell’89%. (foto in alto e in home page corriere.it)