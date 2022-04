La piccola Nicole non ricorderebbe nulla, i familiari della bambina a colloquio con i Carabinieri

Ciò significherebbe che Nicole non era sola nella notte tra sabato 2 e domenica 3 aprile. Intanto i militari sono tornati ad ascoltare la famiglia della piccola

Una delle domande che in tanti si sono posti è: ma perché Nicole, una bimba di 5 anni, non riesce a spiegare cosa sia accaduto quella notte tra sabato 2 e domenica 3 aprile?

La piccola non ricorderebbe nulla. E questo potrebbe significare che al momento in cui Nicole sia stata in compagnia di una terza persona dormiva.

E’ solo un’ipotesi, al vaglio degli inquirenti, e tale fino ad ora rimane anche perché a questo punto non parliamo più di un allontanamento volontario. Sin da subito, anche attraverso le ricostruzioni della mamma (nell’ultima avrebbe ammesso di essersi allontanata da casa non senza prima aver chiuso la porta a chiave), è emerso come la piccola sia volontariamente uscita, vagando per una notte completamente da sola nelle campagne tra Sant’Angelo e Limosano.

Ricostruzione poco credibile, per una serie di motivi più volte ribaditi: le temperature gelide ed i vestiti quasi puliti al momento del ritrovamento su tutti.

E qui entra in gioco una terza persona, con cui la bambina avrebbe potuto trascorrere del tempo fino a pochi istanti prima del ritrovamento. E se da una parte può essere vero che la bambina sia volontariamente uscita di casa, dalla finestra al pian terreno della villetta, potrebbe essere altrettanto vero che successivamente Nicole non sia stata sola.

Le indiscrezioni sono venute a galla nel corso della trasmissione “La vita in diretta”, oramai da giorni presente con una troupe a Sant’Angelo Limosano per fare luce su una vicenda in cui restano ancora tante zone d’ombra.

Intanto in queste ore i Carabinieri del Nucleo Investigativo sono tornati ad ascoltare la famiglia della bimba, genitori e nonni per ricostruire nuovamente quanto accaduto.

Un lavoro che si concentrerebbe su una novantina di minuti all’incirca, il tempo che la mamma avrebbe detto di aver trascorso fuori casa.