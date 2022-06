La piazza torna a cantare e lo fa con il rock italiano de “Le Vibrazioni”

Oltre cinquemila presenze a Guglionesi in occasione del concerto della band capitanata da Francesco Sarcina, evento inserito nel cartellone dei festeggiamenti in onore di Sant’Adamo

Un ritorno in grande stile a Guglionesi per le festività in onore di Sant’Adamo.

Il concerto de “Le Vibrazioni”, sul palco allestito nella tradizionale location della piazza principale del comune bassomolisano, è la prova tangibile che eventi e tradizioni, quelle in cui si sente battere il cuore di un’intera comunità, sono di nuovo una realtà. E la musica rappresenta il migliore collante.

Oltre cinquemila le persone che hanno cantato insieme al frontman Francesco Sarcina in due ore piene di live. E che performance! Il cantante della band, oramai da oltre vent’anni sulla scena italiana, è uno di quei personaggi che travolge e coinvolge il pubblico. E così è stato anche giovedì 1 giugno a Guglionesi, dalle 10 circa a mezzanotte passata.

La piazza si è scaldata sulle note dei pezzi più celebri del gruppo: Dedicato a te, Raggio di Sole, Vieni da me per citarne solo alcuni. Una scelta azzeccata quella de “Le Vibrazioni” che, forti anche del desiderio del pubblico di farsi trascinare dalla musica, sono riusciti davvero ad offrire un concerto coi fiocchi, a portata di tutti: dai più giovani fino agli adulti. Chi è che non conosce almeno uno dei loro pezzi…

Oltre ai tantissimi guglionesani, numerosi i fan della band che sono arrivati dai diversi comuni del Basso Molise nonché dalle vicine Puglia e Abruzzo. Un successo di pubblico e presenze, insomma, che arriva dopo uno stop lungo due anni, in cui la piazza è rimasta in silenzio.

Video: Roberta Palumbi