La piazza dietro il Monumento ai Caduti sarà intitolata ad Alessandro Di Lisio

CAMPOBASSO

Il 14 luglio saranno esattamente 10 anni dalla morte di Alessandro Di Lisio, il parà molisano ucciso nel 2009 in Afghanistan durante una missione di pace e il cui ricordo non si è mai spento. Al giovane 25enne morto per difendere la sua patria, Campobasso presto dedicherà una piazza. Ad annunciarlo è il sindaco uscente Antonio Battista in occasione della Festa della Repubblica che ricade domani, domenica 2 giugno. Ad Alessandro sarà, infatti, intitolata prossimamente la piazza situata alle spalle del Monumento ai Caduti. Un ricordo, quello del caporal maggiore esperto artificiere dell’Ottavo genio guastatori della Folgore, sempre vivo nel cuore di tutti i campobassani e che a breve troverà luogo anche nella toponomastica cittadina.