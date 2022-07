La piattaforma “Sismica On Line”, pagata e operativa, ancora non entra in funzione: la Regione intervenga

Presentata lo scorso 6 marzo all’auditorium di Isernia, non è ancora entrata in funzione: parliamo della nuova piattaforma “Sismica On Line”, una soluzione innovativa che avrebbe dovuto consentire al Molise di compiere passi da gigante nell’automazione delle procedure tecnico-burocratiche.

Nonostante la piattaforma sia stata consegnata, collaudata, pagata e sia perfettamente operativa, ancora non entra in funzione. Molti professionisti della regione, ingegneri, architetti, geometri ed altri, ci hanno segnalato questa anomalia, dal momento che caricano le domande ma non vanno a buon fine.

E non si capisce perché la Regione Molise non l’abbia ancora messa in funzione.

Visto che si tratta di una piattaforma innovativa che potrà snellire la burocrazia delle amministrazioni locali, sollecitiamo i rappresentanti istituzionali a provvedere al più presto.

Alla presentazione dello scorso 6 marzo erano presenti il sottosegretario alla presidenza della giunta regionale Roberto Di Baggio e il consigliere delegato alla digitalizzazione Andrea Di Lucente. I quali ora devono attivarsi al più presto per attivare una piattaforma operativa che è stata già pagata. Altrimenti sarebbe il solito sperpero di denaro pubblico. Auspichiamo un pronto intervento al fine di migliorare la gestione delle amministrazioni.