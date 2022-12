La piattaforma “Sismica On Line” dopo 10 mesi è ancora ferma: nuovo appello alla Regione

Della questione ci eravamo già occupati in estate, ad inizio luglio, ma dopo sei mesi la situazione è rimasta invariata. La nuova piattaforma “Sismica On Line”, soluzione innovativa che avrebbe dovuto consentire al Molise di compiere passi da gigante nell’automazione delle procedure tecnico-burocratiche, è stata presentata lo scorso 6 marzo all’auditorium di Isernia, ma dopo ben 10 mesi non è ancora entrata in funzione. Tutto questo nonostante la piattaforma sia stata consegnata, collaudata, pagata e sia perfettamente operativa, ancora non è nella disponibilità dei professionisti della regione. Ingegneri, architetti, geometri non riescono ad operare correttamente e velocemente pur avendo a disposizione una piattaforma innovativa.

Lanciamo l’ennesimo appello alla Regione Molise affinché possa a mettere a disposizione dei professionisti un valido strumento. Visto che si tratta di una piattaforma innovativa che potrà snellire la burocrazia delle amministrazioni locali, sollecitiamo i rappresentanti istituzionali a provvedere al più presto.

Alla presentazione dello scorso 6 marzo erano presenti il sottosegretario alla presidenza della giunta regionale Roberto Di Baggio e il consigliere delegato alla digitalizzazione Andrea Di Lucente. Ai quali chiediamo di attivarsi al più presto per attivare una piattaforma operativa che è stata già pagata. Auspichiamo un pronto intervento al fine di migliorare la gestione delle amministrazioni.