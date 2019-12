La Pfm incanta con le canzoni di De André e conquista il pubblico

Grande successo per il concerto organizzato a Campobasso dalla Fondazione Molise Cultura

Lo slittamento della data del concerto dovuta al ritardo dell’arrivo della band a Campobasso non ha “raffreddato” il cuore dei tantissimi fan che ieri sera hanno affollato la location campobassana per il concerto della Pfm. Concerto sold out, abbracci, applausi e grandi emozioni per la data organizzata dalla Fondazione Molise Cultura. Come detto il concerto si sarebbe dovuto tenere il 21, slittato a causa di un ritardo della band rimasta letteralmente imbottigliata in autostrada. Ieri sera, invece, il concerto è andato sold out. La band ha ripercorso le principali canzoni di De André coinvolgendo il pubblico. La band a fine serata ha scattato una foto immediatamente postata e condivisa sulla pagina Facebook nella quale ha ringraziato il pubblico campobassano.