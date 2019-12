La Pfm fa ritardo, concerto rinviato tra l’ira dei presenti (foto e video)

Rinviato a domani sera, domenica 22 dicembre, l’atteso concerto della Pfm a Campobasso. A causa di un ritardo nell’arrivo nel capoluogo della band, si è reso necessario lo spostamento della data.

L’appuntamento era per le 21 di questa sera, sabato 21 dicembre, ma giunti davanti al Teatro Savoia i cittadini hanno trovato un cartello nel quale si annunciava che “a causa dell’intenso traffico sul tratto autostradale Pescara-Bari, il concerto della Pfm previsto per le ore 21 è posticipato alle 22.15, apertura al pubblico ore 21.45”. E’ già qui sono partiti i primi malumori da parte di quanti dovevano assistere al concerto. Le porte del Savoia, però, non si sono mai aperte, se non alle 22.20 quando un non meglio identificato “addetto” ha comunicato lo spostamento della data a causa dell’assenza del chitarrista, imbottigliato nel traffico autostradale”. Ciò ha scatenato le proteste di alcuni presenti, una netta minoranza in verità, tanto che è stato necessario l’arrivo di Franz Di Cioccio in persona che ha provato a placare gli animi. Fatto sta che in molti, soprattutto chi è venuto da fuori, domani sera non potrà essere presente per impegni già assunti o perché impossibilitato a tornare nel capoluogo e c’è il concreto rischio di trovare un teatro mezzo vuoto nonostante il sold out. La Fondazione ha fatto sapere che chi non potrà assistere al concerto sarà rimborsato.

L’appuntamento con la “Pfm canta De Andè” è dunque per domani sera, domenica 22 dicembre, alle ore 21 al Teatro Savoia. Sperando che sia la volta buona.