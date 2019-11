La perdita dei genitori a 8 anni e i campi di concentramento in Libia. L’altro volto di Solomon

Ricostruiti gli attimi immediatamente precedenti alla sua scomparsa

L’allontanamento (inspiegabile), la scomparsa per alcuni giorni. un vetro rotto alla finestra di casa, l’uscio lasciato aperto. Poi il ritrovamento a Castelvolturno nel Casertano.

Ma soprattutto i tanti perché che il giovane Solomon si è lasciato dietro e che hanno finito per generare angoscia e preoccupazione fra i tanti amici di Campolieto e non.

Inizia e finisce così la storia di un ragazzo che otto anni fa attraversò il Mediterraneo su un barcone dopo aver patito tutte le ingiustizie e la barbarie dei campi di accoglienza in Libia.

La perdita dei genitori a otto anni, la fuga e l’arrivo in Italia, il trasferimento in un centro di accoglienza per minori in Molise, l’inizio di una nuova vita nel piccolo paese di Campolieto dove la gente gli ha voluto e continua ancora a volergli bene. Quando iniziò a diffondersi la notizia del suo allontanamento tutti non seppero darsi una spiegazione plausibile.

Solomon è un ragazzo dotato di uno spiccato senso di religiosità, seguiva le funzioni in chiesa e qualcuno aveva anche previsto per lui un futuro da studente in un seminario per abbracciare come parte attiva la religione cristiana. La sera prima del suo allontananento da Campolieto pare che avesse manifestato la volontà di recarsi presso Villa Di Penta dei Figli dell’Amore Misericordioso a Matrice, un sito che sprigiona spiritualità e che induce alla preghiera.

La sera di venerdì 15 novembre Solomon si è incamminato a piedi per raggiungerlo, poi, per motivi che ancora non si conoscono, è giunto fino a Castellino del Biferno, qualche chilometro più in là. Dove alcuni abitanti lo hanno visto pregare davanti a una statua di Padre Pio. Da quel momento in poi, per i tre giorni seguenti, ha fatto perdere ogni traccia. Facendo scattare una colossale battuta di ricerca che ha tenuto impegnate decine di uomini dei Vigili del fuoco, del Soccorso Alpino e dei Carabinieri. Il ritrovamento in provincia di Caserta, a Castelvolturno, sembra casuale, ma non lo è. Dato che proprio in quel posto vi è una forte concentrazione di africani, una comunità che purtroppo ha subìto anche il retaggio del razzismo (la camorra dei Casalesi fece un massacro una decina di anni fa). Forse ci è andato per incontrare conoscenti o per proseguire il suo viaggio all’inseguimento di una spiritualità ancora da trovare. Di lui ci resta l’immagine di un ragazzo che qualche tempo fa pianse davanti ad un uomo di Campolieto al quale era molto attaccato, (lo chiamava “papi”) e che aveva appena subitò l’amputazione di una gamba per complicanze dovute a una malattia cronica. Ancora oggi le luci della sua casetta vicino al Municipio sono spente e la gente continua a chiedersi quando tornerà. Per abbracciarlo e farlo sentire proprio come uno di loro.