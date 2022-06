‘La penisola del tesoro’ Speciale Cammini: appuntamento in Molise il 12 giugno alla scoperta del Tratturo Castel di Sangro – Lucera

Un nuovo modo di conoscere e valorizzare il territorio: è questa la proposta del Touring Club Italiano per il ritorno della storica iniziativa LA PENISOLA DEL TESORO©, che da oltre vent’anni porta cittadini e turisti alla scoperta dell’Italia meno conosciuta, con una nuova veste dedicata ai cammini per invitare a vivere un’esperienza di cammino in tutta Italia sabato 11 e domenica 12 giugno.

In questi due giorni tutte le regioni d’Italia, in contemporanea, ospiteranno eventi lungo il cammino scelto per invitare abitanti e turisti a vivere un’esperienza di conoscenza e valorizzazione dei cammini stessi, aperta a qualsiasi età e adatta a tutte le “gambe” con l’obiettivo di sottolineare come ogni cammino possa essere fruito da un ampio pubblico a partire dalle famiglie anche con bambini e non soltanto da sportivi allenati.

Dalle Alpi alle Madonie venti cammini in venti regioni italiane per scoprire, camminando, percorsi reali e ideali che uniscono persone, storie, attività produttive di territori che di norma sono destinatari di una minore attenzione rispetto ai centri urbani, anche attraverso attività di approfondimento e presentazione del percorso, assaggi di produzioni tipiche, prodotti artigianali e attività di intrattenimento.

In Molise si va alla scoperta del Tratturo Castel di Sangro – Lucera, uno dei principali tratturi che percorrono il Molise, antichissime vie d’erba lungo i quali sin dall’epoca pre-romana avveniva stagionalmente la transumanza. In particolare si percorre un itinerario “sui passi del Gigante” che consente di immergersi nelle bellezze e nell’identità del Molise. Il cammino tocca piccoli borghi, centri storici, ampi scorci naturalistici, antichi insediamenti agricoli che testimoniano l’antichissima e ricca storia della regione, fino ad ammirare il “Gigante” di Duronia, una vera e propria opera d’arte naturale dichiarata Monumento naturale. La camminata è accompagnata anche da assaggi enogastronomici a cura di piccoli produttori locali per un’esperienza piena e autentica.

Programma completo e prenotazione obbligatoria su: touringclub.it/pdt22

Il Touring Club Italiano, anche con LA PENISOLA DEL TESORO© Speciale Cammini, conferma il suo impegno a prendersi cura dell’Italia come bene comune e continua a valorizzare il patrimonio naturale, culturale, enogastronomico e turistico del territorio, sostenendo il suo sviluppo sostenibile, accompagnando il miglioramento della qualità della vita delle comunità e promuovendo anche la cultura del volontariato e della cittadinanza attiva.

“L’attenzione verso i territori, i loro protagonisti e le loro eredità culturali, accanto alla promozione sia di percorsi valoriali di cittadinanza attiva sia di un turismo sempre più responsabile, etico e sostenibile, sono fattori fondamentali per il rilancio del nostro Paese”,afferma Franco Iseppi, Presidente del Touring Club Italiano.

Il Touring Club Italiano è una libera associazione senza scopo di lucro che propone ai suoi soci – destinatari e attori della missione – di essere protagonisti di un grande compito: prendersi cura dell’Italia come bene comune perché sia più conosciuta, attrattiva, competitiva e accogliente. Per questo il Touring Club Italiano contribuisce a produrre conoscenza, tutelare e valorizzare il paesaggio, il patrimonio artistico e culturale e le eccellenze economico produttive dei territori, attraverso il volontariato diffuso e una pratica turistica del viaggio etica, responsabile e sostenibile.