La pena tra esigenza punitiva e rieducativa

I recenti fatti di cronaca nera, ci impongono una riflessione sul ruolo che riveste nel nostro ordinamento giuridico l’istituto della pena.

Partendo da un’analisi “storica” la pena doveva assolvere a una funzione prettamente repressiva o di intimidazione. Il ruolo che la stessa doveva espletare consisteva in una minaccia di una sofferenza che il legislatore avrebbe inferto alla generalità dei consociati nel caso di realizzazione di un illecito. Il passaggio successivo nel caso di trasgressione sarebbe stata l’inflizione e l’esecuzione della stessa, proprio per salvaguardare il ruolo che la minaccia doveva svolgere nei confronti dei cittadini. Se l’inflizione non vi fosse stata, il ruolo “repressivo” sarebbe venuto meno.

Questa teoria sulla pena non era esente da critiche, da un lato perché vi possono essere persone che tengono comportamenti non dissuasivi nei confronti del compimento del reato, dall’altro perché questa funzione sotto la spinta di un forte allarme sociale (anche solo percepito e non effettivo) e di un risposta “securitaria” potrebbe portare a un rafforzamento afflittivo della stessa, per cercare di far diminuire il compimento dei reati.

(si può prendere ad esempio le modifiche che sono state apportate all’articolo 52 C.P sulla legittima difesa in privato domicilio avvenuta nel 2019).

A questa vi si affianca quella retributiva. Il cuore di questa impostazione da un lato è il ruolo che assume lo Stato, in particolare tramite la sua funzione punitiva vuole assicurare il rispetto della sua autorità e della legge emanate dagli organi ad essi preposti in base, all’assioma non esiste legge senza autorità e la sanzione vuole assicurare il rispetto delle norme. Da un altro aspetto invece si vuole porre al centro la persona umana. Persona umana sia nella prospettiva del reo che della vittima perché in questo caso la pena si traduce nell’espiazione del male che il condannato deve subire per il male arrecato alla persona offesa.

Con questa teoria in sostanza, la pena è la conseguenza necessaria del male che ha compiuto il colpevole, e il suo contenuto afflittivo deve essere proporzionato alla colpevolezza.

La successiva evoluzione ha portato ad accogliere nel nostro ordinamento nazionale una concezione polifunzionale della pena all’articolo 27 comma 3 della Costituzione, confermata anche dalla sentenza della Corte Costituzionale ( n 12/1966), in base al quale il principio rieducativo, “dovendo agire in concorso delle altre funzioni della pena non può essere inteso in senso esclusivo ed assoluto.

Il cuore di questa impostazione è quella di tutelare la società con la prevenzione generale, e dall’altro un’esigenza di tutela del reo, e in questa contesto la Corte Costituzionale ha affermato nel tempo una sempre maggior valorizzazione del colpevole in ogni momento della dinamica sanzionatoria ( Sent.282/1989).

Questo ruolo sempre più centrale della persona del reo, si traduce anche con il principio di umanità della pena, enunciato nell’articolo 27 comma 3 Costituzione “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità”.

Tale principio è fatto proprio anche da documenti internazionali quali la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948, alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950 ratificata dall’Italia con legge 4 agosto 1955 n.848, al Patto internazionale per i diritti civili e politici del 1966, e alla Convenzione europea per la prevenzione della tortura e della pene trattamenti inumani e degradanti del 1987. Con tali documenti si vuole evidenziare che il principio di umanità della pena viene considerato una norma internazionale generalmente riconosciuta. Di conseguenza il legislatore non può prevedere pene inumane, neanche in casi di difficoltà nei confronti del fenomeno criminale. Tra queste devono assolutamente escludersi la possibilità di configurare pene corporali, e alla pena di morte.

Se questo è lo scenario normativo entro cui ci collochiamo, come può il nostro sistema rispondere a un crescente bisogno di sicurezza e all’esigenza di giustizia che le vittime e i loro familiari si aspettano?

La risposta più adeguata a parere di chi scrive non può che essere un intervento sempre maggiore su due direttrici: quella della prevenzione e della rieducazione del condannato.

Sotto il primo profilo è necessario attuare con maggiore energia interventi educativi e formativi che possano in primo luogo, far comprendere l’antisocialità della condotta e delle sue conseguenze. È indispensabile nel momento in cui si intravedono i primi segnali di comportamenti devianti, possibili “spie” della commissione di reati intervenire in modo tempestivo con un mix di competenze e professionalità. Per fare un esempio di stretta attualità, nel caso di violenza di genere è indispensabile svolgere un’attività educativa che parta dalle scuole e veda il coinvolgimento di tutta un “equipe” che va dagli educatori che sono i primi a dover insegnare il rispetto e la “convivenza con l’altro sesso, passando agli psicologi che devono far emergere, e correggere comportamenti che presi in se, possono non essere condotte illecite ma che se protratte possono portare a comportamenti di violenza sessuale. Infine, l’intervento dei giuristi e delle forze dell’ordine che devono informare i ragazzi sulle conseguenze che possono avere i loro comportamenti e le ripercussioni sulla loro vite e su quello delle loro famiglie.

Sotto il profilo della rieducazione del condannato, è invece opportuno considerare l’autore del reato come persona umana e per questo non può essere “marchiato a vita”. La rieducazione della pena ha come obbiettivo quello di rieducare il condannato, per reinserirlo in modo dignitoso nella società. È lo Stato che deve creare le condizioni perché la personalità del reo, possa avere una responsabilizzazione e una valorizzazione della sua personalità. Anche su quest’aspetto si può utilizzare un caso pratico, quello del carcere minorile. In quest’ ambienti è necessario costruire sempre con l’aiuto di esperti dei percorsi che possano valorizzare la persona facendogli comprendere il disvalore di ciò che ha commesso, ma contemporaneamente anche fargli vedere che un’alternativa è possibile. Non bastano qualche incontro settimanale con un esperto, occorre un programma in cui la persona (in questo caso il giovane), possa essere posto al centro e valorizzata, ad es con laboratori teatrali o di scrittura. L’educazione e la valorizzazione della persona unita alla necessaria elaborazione del male che è stato prodotto, sono elementi imprescindibili perché la pena non sia soltanto afflizione, ma rieducazione e possa adempiere al dettato che la nostra Costituzione e le norme sovranazionali attribuiscono ad essa, rispondendo anche anchè all’esigenze delle vittime e dei loro familiari. È stato dimostrato infatti che coloro che sono inseriti in programmi di recupero, hanno recidive molto più basse rispetto a coloro i quali sono lasciati semplicemente in una cella.

Emanuele Belardini

NOTA BIOGRAFICA

Dott. Emanuele Belardini

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Firenze nel 2015, con tesi in ambito del diritto amministrativo.

Praticante Avvocato dal 2016 al dicembre 2017 presso lo Studio Legale Avv.ssa Anna Corallo.