La Pena di Morte… non muore?

di Luciano Pelino

Come ben risaputo in America, ancora in alcuni Stati, è presente la “pena capitale”, conosciuta meglio come “pena di morte”. Vi sono diverse applicazioni di questa “estrema procedura” che, nella maggior parte dei casi, i condannato ha la possibilità di scegliere. Esempi recenti di esecuzioni riguardano gli stati dell’Oklahoma e dell’Alabama. Parliamo dei primi veri e propri condannati a morte del nuovo anno. Ad essere coinvolti sono stati due uomini: Donald Grant, quarantaseienne colpevole dell’omicidio di due persone durante una rapina. Questi eventi sono, però, accaduti nel 2001. La sua condanna a morte ha suscitato molto scalpore tra gli oppositori a questa pena. Questi, ancora oggi, spingono affinché, al divieto di giustiziare minorenni e persone affette da disabilità intellettive, venga aggiunto anche quello riguardante i soggetti con gravi malattie mentali di cui, proprio Grant era affetto (più nel particolare, di schizofrenia). I suoi avvocati hanno, comunque, chiesto clemenza ed aggiunto che “Giustiziare una persona malata di mente, con il cervello danneggiato, come Donald Grant non è al passo con gli standard di decenza” . Questa richiesta , tuttavia, non fu accolta a seguito di un voto 4-1. Il secondo imputato, Matthew Reeves, quarantatreenne, è stato ritenuto colpevole di un’ altro omicidio di un’automobilista nel 1996.. La disposizione di quest’ultimo è stata, in un secondo momento, modificata a seguito di una votazione di 5 giudici; 4 di essi, hanno annullato il blocco dell’esecuzione ordinato, precedentemente, da una corte di minore. Dopo tale decisione, i legali del signor Reeves hanno sostenuto che questa fosse considerabile come una violazione del “Disabilities Act”, legislazione che tutela i disabili. Questi, infatti, affermavano che il loro cliente fosse affetto da disabilità mentale. Egli, inoltre, non ha ricevuto neppure la possibilità di “scegliere come morire” che, sempre secondo i suoi legali, sarebbe stato tramite camera a gas. La scelta del condannato avrebbe, però, porto la corte distrettuale a sospendere l’esecuzione fino a quando lo stato non avesse rispettato i voleri di Matthew Reeves. Secondo i giudici, la sua sentenza fu aggravata dagli atti compiuti dall’imputato stesso che, a seguito del delitto, si era recato ad una festa con alcuni amici.

Nonostante l’America, oggigiorno, venga ritenuta obsoleta ed esageratamente dura riguardo gli ordinamenti giuridici, in particolar modo, riguardo la pena di morte, si sta impegnando molto per abolirla in tutto il territorio statunitense. Tra questi, a spiccare, vi è la Virginia in cui è stata rimossa lo scorso anno. Il che porta buona probabilità che, anche nel 2022, in molti altri stati venga “debellata”. Uno tra i tanti, potrebbe essere lo Utah, primo a riprendere le esecuzioni successivamente al via libera dato dalla Corte suprema federale nel 1976.

Un’allettante proposta è stata data da 2 parlamentari repubblicani che hanno presentato una proposta di legge che andrebbe a sostituire la pena di morte per omicidio aggravato con una pena detentiva di 45 anni. Tale disegno di legge, se accolto, entrerebbe in vigore dal 4 maggio.