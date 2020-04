La paura fa novanta, il cibo per i vecchietti lasciato a terra

Venafro. Non sappiamo di chi siano le responsabilità, ma è davvero vergognoso quanto segnalato alla nostra redazione. Il cibo per i vecchietti positivi al Covid 19 è stato lasciato dal service su un davanzale e in un bustone a terra, in pasto a insetti e quant’altro, prima di essere consegnato ai poveri “reclusi” del Santissimo Rosario. Una vergogna, sembra di essere tornati a leggere Ben Hur, quando il cibo per i lebbrosi veniva calato con una fune in un fossato dove stavano i poveri malati. Accade oggi, nella civilissima Venafro, nel 2020, poco è cambiato in duemila anni. Ma il Molise non ci fa una bella figura…