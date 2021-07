La “Passeggiata a Cavallo” di Pescolanciano batte la pioggia, 72 gli esemplari da Molise e Abruzzo

PESCOLANCIANO. Anche quest’anno la “Passeggiata a Cavallo” organizzata dal Circolo New Generation di Pescolanciano ha raccolto numerosi consensi e visto la partecipazione di più di 72 esemplari provenienti da tutto il Molise e dall’Abruzzo. Ieri, domenica 18 luglio, i quadrupedi hanno letteralmente invaso il paese e sfilato con i loro padroni per la via principale prima di raggiungere i boschi, fino al tratturo di Castel Di Sangro-Lucera. Molte anche le persone che hanno deciso di unirsi al gruppo a piedi, per un’escursione immersi nella natura più incontaminata. Nonostante il maltempo l’evento è stato un grande successo e al rientro a Pescolanciano i saluti sono stati accompagnati da canti e tanta allegria, tutto nel rispetto delle norme anti Covid-19. Un successo merito anche del contributo dell’amministrazione comunale e del sindaco Manolo Sacco, oltre che della collaborazione di tutti i ragazzi del paese, coordinati dal socio fondatore del Circolo Antonio Padula.

