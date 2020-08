La passatella secondo Wikipedia, a Riccia il record mondiale (curiosità)

Una curiosità che ha catturato subito l’attenzione dei social. Secondo Wikipedia, la più grande enciclopedia online, a Riccia è stata giocata la più grande passatella al mondo.

La passatella è un gioco da osteria che ha le sue origini nella Roma antica (ne parlano Catone ed Orazio), e divenne parte della tradizione romanesca nella Roma dei Papi. Lo scopo del gioco è quello di non far bere il vino o altre bevande alcoliche leggere ad un partecipante al fine di screditarlo o umiliarlo. È stato stabilito il record mondiale a Riccia (CB), dove il 28 dicembre 2019, è stata giocata da 80 giocatori, giocando con 2 mazzi di carte e consumando circa 100 litri di vino in circa 2 ore diventando la passatella più grande del mondo.

Immagine in evidenza: Il gioco della passatella (1831) (Wikipedia)