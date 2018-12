La Pasquetta di Santa Croce sfila per le vie di Roma e Gasparri posta il selfie sui social

SANTA CROCE DI MAGLIANO

Ha preso il via oggi, giovedì 27 dicembre, il ricco programma di eventi che culminerà con l’evento più atteso dell’anno, ovvero la lunga notte della Pasquetta, tradizione simbolo della cultura popolare santacrocese che anche quest’anno radunerà tantissime persone per suonare le note e intonare il canto dalla sera del 5 gennaio fino all’alba del 6. Il percorso verso la lunga notte della pasquetta è iniziato oggi, con la prima tappa del tour che ha portato il nutrito gruppo, munito di fisarmoniche, chitarre, bufù e strumenti arrangiati, ad animare le vie del centro di Roma intonando il tradizionale canto. Ad incontrare i cantori anche il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri che su Twitter ha postato un selfie con i molisani: «Incontro nelle vie di #Roma con canti e strumenti una folta delegazione di Santa Croce di Magliano (Molise) che il 5/1 celebrano i Re Magi».

Dopo la visita nella capitale il rientro in Molise, a Isernia, dove dalle 19 in poi i cantori gireranno per le strade e le piazze della città esibendosi in quel canto d’augurio e di questua. Gli eventi non si esauriscono qui. Domani, infatti, si svolgeranno due laboratori pratici presso il Museo Sacrocam: il primo, dalle 15 alle 16.30, a cura di Mario Mancini, è inerente alla costruzione del tamburello, il secondo dalle 16.30 alle 18.30, a cura di cura di Angelo Pastorini, è inerente l’utilizzo pratico dello strumento. Il 3 gennaio si svolgerà il raduno interregionale delle pasquette dalle 17:00 Abruzzo – Lazio – Molise – P.zza Marconi,a cui seguirà il giorno successivo il laboratorio di musica d’insieme (dalle 15:00) a cura di Cesare Dell’Anna . il 5 invece ci sarà la festa vera e propria. Di origine remote e molto sentita dalla comunità santacrocese il rituale della Pasquetta vuole che un gruppo canoro fa il giro delle case augurando felicità e benessere, dal tramonto del 5 gennaio fino all’alba del 6, finendo per essere ricompensati con un “dono”, magari prodotti tipici locali (salsicce, formaggi, vino ecc.). Una tradizione di grande valore popolare, mai uguale a se stessa, che si rinnova ogni anno grazie alla partecipazione di intere comitive e che accomuna intere generazioni di santacrocesi. Dopo il ritrovo in p.zza Crapsi ci sarà l’esibizione dei gruppi al circolo ACLI S.Antonio’ e poi la Pasquetta Alternativa in p.zza Marconi. Parteciperà il gruppo di musica popolare i Recùcce.