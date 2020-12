La pandemia non fa sconti neanche al bilancio: approvazione slitta a gennaio

Un documento Anci dello scorso 23 novembre – che aveva sollevato alcuni quesiti ed avanzato alcune richieste sui bilanci preventivi in approvazione anche in ottica 2021 – poneva l’attenzione sulle difficoltà dei comuni in piena pandemia. Nella fattispecie, pochi soldi in cassa, maggiori spese per covid e una necessità (formulata apertamente al governo centrale) di prorogare aiuti e ristori anche per tutto l’anno prossimo.

Campobasso, da questo punto di vista, vive una situazione sostanzialmente nella norma. Non è tra i comuni più in difficoltà, visto un equilibrio nei conti tutto sommato accettabile, ma non riuscirà ad approvare il bilancio preventivo al 31 dicembre nonostante i grossi sforzi della struttura. Le spese covid non previste nell’anno corrente, pari a circa 160mila euro, rappresentano una prima sostanziale differenza rispetto al passato. Ma c’è di più: timori marcati si registrano sull’approvazione della Legge di Bilancio 2021 da parte del governo centrale, che potrebbe rimescolare le carte in tavola. In sostanza, i comuni intravedono lo spettro di nuove tasse o l’aggiornamento di imposte già presenti.

“Il bilancio di previsione è sostanzialmente pronto a grandi linee – ha spiegato in commissione l’assessora Panichella – restano tuttavia alcuni interrogativi soprattutto sul fronte delle spese riguardanti le scuole e le sanificazioni. Qui sono servite e serviranno ancora ulteriori risorse: non sappiamo se avremo ristori da parte del ministero”. All’Anci era stata chiesta anche la possibilità di approvare un bilancio preventivo entro il 31 dicembre, operando in seguito delle modifiche. Una soluzione bocciata, vista la proroga al 31 gennaio che salva i benefici originari previsti. La maggioranza ha incassato anche il parere positivo delle opposizioni, che considerano ragionevole lo slittamento. “La struttura – aggiunge Panichella – aveva lavorato per metterci nelle condizioni di essere pronti al 31 dicembre. Il contesto, però, ci impone prudenza”.

Troppi i punti da chiarire che rischierebbero di rimodulare eccessivamente il bilancio. Tra questi, ricordano da Palazzo San Giorgio, c’è anche la possibile proroga della Cosap per tutto il 2021 con slittamento dell’introduzione della nuova Local Tax, che raggruppa anche i canoni di concessione per l’occupazione degli spazi. le.lo.