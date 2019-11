La pagina Facebook… della discordia: polemiche e battibecchi in consiglio

Il Comune di Petacciato si doterà di una pagina Facebook istituzionale, non senza qualche polemica. La notizia è stata ufficializzata dal consigliere di minoranza Matteo Fallica. La discussione si è tenuta nel corso dell’ultimo consiglio comunale. «Ci siamo astenuti perché, senza opportune garanzie, rischia di essere solo uno spazio di propaganda. Ecco alcuni passaggi del regolamento: “… il gestore della pagina comunale e amministratore del sistema è la Giunta Comunale, il sindaco, nonché uno o più dipendenti all’uopo incaricati… dal sindaco… le pubblicazioni potranno essere proposte dai responsabili, dal sindaco, dagli assessori…”. La minoranza – ha affermato Fallica – ha proposto di inserire questa frase: “…alla gestione anche un rappresentante della minoranza a garanzia dei cittadini…”. Suggerimento ovviamente bocciato, senza batter ciglio. Abbiamo fatto notare che se la pagina sarà gestita esclusivamente da loro, sarà una pagina della maggioranza, non del Comune. Ma come al solito non ci hanno dato ascolto. Insomma, se la suonano e se la cantano. Per fortuna la rete è più grande delle loro solipsistiche illusioni».