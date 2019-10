“La Pace non è uno Stato Naturale”, il film di William Mussini

Il 23 ottobre l’evento di presentazione al Cinema Maestoso di Campobasso

La realizzazione di un film è un lungo percorso, fatto di tanti sacrifici ma anche di gioie e soddisfazioni. Lo sa bene il regista molisano William Mussini che ha realizzato il film “La Pace non è uno Stato Naturale”, Incas produzioni, che sarà proiettato il prossimo 23 ottobre al cinema Maestoso. Un film che fa immergere lo spettatore nelle atrocità della guerra e nel dolore sofferto dalla popolazione civile.

«Il cinema per me, oggi, potrebbe rappresentare una realistica occasione di affrancamento dell’arte dall’omologazione mediatica, per un agognato riscatto etico, in contrasto al dilagante spappolamento delle coscienze, sempre più allineate al pensiero unico. Non mi riferisco certo al cinema del blockbuster che rappresenta spesso la decadenza del contemporaneo, non scostandosi criticamente lungo percorsi di dissenso ma bensì, prostituendosi alle logiche del mercato, del profitto economico come solo ed unico obiettivo» spiega William Mussini. «Mi riferisco invece a quel cinema che denuncia, critica il sistema, che apre nuovi scenari di comprensione, che cerca il coinvolgimento dello spettatore con la forza e lo spessore dei contenuti e non soltanto con l’estetica accattivante o con la semplice, ammiccante vocazione all’intrattenimento d’evasione. Il cinema che amo, vorrei che consentisse alle nuove generazioni di allargare le proprie esperienze “reali” e le rendesse potenzialmente consapevoli dello scostamento fra “preidea” e “fatti concreti”. Siamo in un’epoca ipertecnologica ma spersonalizzante, dove input audiovisivi sempre più veloci, scalfiscono metodicamente le giovani menti in fase di formazione, dove passione e sentimenti sono raccontati da pubblicità commerciali e la filosofia spicciola del “tutto subito”, spinge verso traguardi di ricchezze materiali, verso il bengodi dell’ignoranza istituzionalizzata. È un fatto che, finché il corpus di informazioni con cui si confrontano attualmente i giovani rimane sempre uguale a sé stesso, non sarà possibile includere novità del quotidiano, né far comprendere la natura del mondo attuale che è di gran lunga più complessa ed articolata rispetto all’insieme degli stereotipi divulgati indiscriminatamente dai media moderni. È mia convinzione che un “nuovo” cinema responsabile ed evoluto, rappresenti un’occasione unica per poter dotare le nuove generazioni di capacità critica e di capacità di discernimento rispetto alle informazioni audiovisive esterne, che siano esse di natura artistica di finzione o anche di natura documentaristica e di cronaca. Aiuterebbe a sviluppare la curiosità e la sensibilità rispetto a temi fondamentali di impegno etico, civile ed umano che sempre più sono eclissati da moderne illusioni materialistiche, fatte passare per irrinunciabili traguardi ma, di vana gloria» ha concluso William Mussini. Nel cast i molisani Michele Di Cillo, Maria Teresa Spina, Aldo Gioia e tanti altri.

Il film “La pace non è uno stato naturale” ha ottenuto il sostegno e il patrocinio dell’Iresmo, riconoscimento importante da parte del più alto Ente di studi storici della Regione Molise. Non solo, “La Pace non è uno Stato Naturale” ha ottenuto, infatti, anche il patrocinio dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra.