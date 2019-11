La Occhionero in commissione Antimafia chiede di secretare la seduta (IL VIDEO)

L’onorevole molisana: «Disponibile a collaborare»

Sarà secretata l’audizione della deputata molisana di Italia Viva, Giuseppina Occhionero, che è stata convocata oggi, martedì 19 novembre alle 20, in commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, nell’Aula del V piano di Palazzo San Macuto a Roma. Lo ha chiesto la stessa deputata poiché l’inchiesta che la vede finora coinvolta, in qualità di persona informata sui fatti, è in fase preliminare e quindi soggetta a segreto d’ufficio. La seduta è iniziata con le dichiarazioni della Occhionero che si è rivolta al presidente, Nicola Morra e al plenum della Commissione: «Io, chiaramente, se sono qui è perché ho la massima disponibilità nel collaborare con voi pienamente. Immagino che, essendoci delle indagini preliminari in corso e avendo già riferito l’intero contenuto di quello che stasera dirò a voi oltre a quello che mi chiederete e cui sarò pienamente disponibile a rispondere, capiate la mia esigenza di voler secretare l’intera adunanza proprio perché in questo modo possa parlare liberamente di tutto quello che conosco e di ciò che vorrete chiedermi».

In precedenza, infatti, l’esponente renziana era stata ascoltata dalla Procura di Palermo nell’ambito dell’inchiesta antimafia che ha coinvolto il suo ex collaboratore Antonello Nicosia (L’ARTICOLO QUI) rispetto alla quale si era detta «dispiaciuta, ma tranquilla».